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芒果「大出」！　陳亭妃：立即建置協調收購平台助農民

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▲立委陳亭妃邀請農委會陳駿季副主委與農民們面對面座談，農糧署副署長蘇茂祥、南區分署姚志旺分署長也一同出席，傾聽農民的心聲。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃邀請農委會陳駿季副主委與農民們面對面座談，農糧署副署長蘇茂祥、南區分署姚志旺分署長一同出席，傾聽農民的心聲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

最近芒果盛產，農民擔心賤價傷農求助無門，立委陳亭妃6月22日趁農委會陳駿季副主委南下參與台南國際芒果節開幕活動之際，特地安排與農民們面對面座談，農糧署副署長蘇茂祥、南區分署姚志旺分署長也一同出席，傾聽農民的心聲。

會後陳亭妃決議，由於台南芒果「大出」在即，須加緊腳步進行配套作業，除呼籲農委會全力幫助農民爭取外銷訂單之外，也要求農委會於6月26日週三前，協調中央與地方政府單位、加工廠商、各級農會、合作社及農民等，完整建置芒果收購平台，透明揭露收購資訊、勞工媒合等工作。


陳亭妃指出，農民「靠天吃飯」，產量多或少都擔心吃不飽。最近接獲許多農民陳情，擔心芒果即將盛產價跌，明明政府應啟動收購加工措施，但地方卻未接到相關訊息，農民自行向加工廠洽詢紛紛碰壁，導致民怨四起。陳亭妃要求農委會官員應親自傾聽農民心聲，並要求市府建構資訊流通平台、建立加工廠收購機制，以穩定市場供應價，讓農民安心。

對此，農委會副主委陳駿季及農糧署副署長蘇茂祥當場表示，中央政府已於6月12日行文至各縣市，為穩定芒果產銷，要求各縣市政府徵求芒果加工廠商，鼓勵進場採購，總目標2500公噸，依照一般果品及產銷履歷驗證類別不同，給予集運費及處理費之補助，以保障農民收益。

姚志旺分署長現場亦聯繫台南市政府於下星期一立即公告加工措施，並請加工廠到市府登記，各產地農會及合作社都可當供貨平台，以平衡鮮果市場流通量，提供農民保障。同時將全力爭取訂單、外銷芒果，落實照顧農民的責任。

台南市政府農業局指出，為穩定芒果價格農業局早多管齊下，今年台南高優質芒果會維持正常年產量，農業局早在今年舊曆年過後，即密切建立外銷管道，因此才會有至目前為止，比去年增加近一倍外銷數量的成績；另外，為穩定芒果價格的加工計畫案，近日內也會公布實施。

農業局表示，農委會為穩定芒果價格，啟動芒果加工計畫案，農業局近日內將立即公告，計畫加工期間自6月12日起至7月31日止，並將通知各加工廠商依規定至產地收購芒果進行加工計畫。

去年因氣候因素影響，芒果產量低；今年氣候穩定，芒果產量回歸正常年水準，台南市芒果產量及面積皆為全國第一，每年農業局於芒果產季皆會啟動芒果產銷因應小組，密切關注芒果產地及市場產銷情形，並積極推動國外及國內芒果行銷活動。

據農委會表示，今年芒果外銷情形迄今共外銷3088公噸，較去年同期間外銷1650公噸，大幅成長87％，加上各農民團體及農會，也隨產季啟動芒果銷售，因此今年雖然量比去年增加，但內、外銷通路皆算順暢。

為推銷台南優質芒果，台南市農業局在芒果產季期間推出多項行銷計畫，包括自6月22至7月14日於玉井等產地辦理2019台南國際芒果節系列活動；6月17日起至芒果產季結束，在全國5000多家超商門市皆有販售愛文芒果鮮果拼盤。

近日，農業局也會陸續於全台各大消費地舉辦行銷活動，6月20日已於桃園市景福宮兩市長聯合行銷、6月24日將於南科園區向各大科技業推廣行銷台南芒果、6月29日將於台中裕毛屋超市舉辦行銷推廣活動、7月7日將於台北希望廣場舉辦行銷推廣活動。（本文更新於17時）
 

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關鍵字：芒果,陳亭妃,收購,農民

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