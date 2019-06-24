挺館長「623遊行」　彰化綠營：看到人民覺醒的力量

▲由左而右（陳秀寶、黃秀芳、邱建富、洪宗熠及陳素月）。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

網紅館長陳之漢與時代力量立委黃國昌23日在台北凱道舉辦活動，民進黨彰化縣4位立委提名參選人24日首度聯合發聲，大讚年輕人願意主動站出來，對抗中國「代言人」的紅色媒體，年輕人寧要民主自由，也不要被中國政權滲透，對於時下年輕人的主張大表嘉許。

為了捍衛台灣價值、珍惜民主體制，彰化縣綠營立法委員黃秀芳、洪宗熠、陳素月及立委侯選人陳秀寳，首度披掛彩帶宣示出征，呼籲支持者一起深化台灣民主、延續支持讓民進黨國會過半才能穩定台灣政局，同時捍衛國家安全並明確的表達拒絕「中國代理人」的出賣台灣。

之後分別與邱建富把「九二共識」、「一國兩制」、「紅色媒體」、「統戰利誘」的圖騰一一撃破，提醒所有台灣人民認清楚「民主不能當飯吃」的詐騙集團是現在進行式。

邱建富指出，香港兩百萬人走上街頭的忿怒，讓我們看到人民覺醒的力量，與「一國兩制」的不可行。同時表示，1997年香港回歸中國時的喜悅，如今已演變成對紅色中國的恐懼與忿怒，中國「經濟讓利」的統戰，終究不敵人民對民主的渴望，人權自由的普世價值實在彌足珍貴，台灣人民要珍惜，陳秀寶則提醒國人要小心經濟迷藥的誘惑。

邱建富呼籲進步台灣必須與集權專制劃清界線，認知共產中國對台灣只有敵意沒有善念！年底總統大選與立法委員改選，絕對是民主與專制的對決，我們要用選票拒絕中國統戰，讓黃秀芳、洪宗熠、陳素月連任，將陳秀寶送進國會立法院，不讓「經濟利益」的誘惑侵蝕台灣民主價值。

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