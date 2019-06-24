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香港32名前高官共同連署　要求撤逃犯條例+收回6/12「暴動」說

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▲▼部分示威者從警察總部離開，開始包圍入境事務大樓。（圖／達志影像／美聯社）

▲港府未明確表明撤回《逃犯條例》，讓許多示威者再次發起不合作運動。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

港府雖然暫緩修訂《逃犯條例》，不過卻仍未表明撤回，讓許多示威者堅持留守立法會抗議。值得一提的是，香港醫學界、衛生服務界及法律界等共82名特首選委，以及32名前官員、前議員都對此事分別發表連署聲明。

綜合港媒報導，有23名醫學界選委、30名衛生服務界選委、29名法律界選委、香港公共醫療醫生協會、杏林覺醒、護政、物理治療起動和法政匯思團體共同發表聲明，要求警務人員不要阻礙救護工作，並尊重病人隱私。

幸林覺醒代表黃任匡醫生表示，警察的不恰當搜證與拘捕，讓民眾不敢往醫院求診，「醫管局應該負起責任，清晰指示醫護人員按專業守則辦事，拒絕警方不經合理程序的搜證要求。」

▼6月12日的反送中行動爆發警民衝突。（圖／讀者提供）

▲▼ 香港反送中,逃犯條例,12日衝突。（圖／讀者提供）

黃任匡也說，曾有消息指出，警務人員到醫院索取病人資料後逮捕示威者，醫管局也證實有這些事發生，因此他希望透過聲明，要求警務人員別再干擾醫務人員救援工作；另外，醫護人員有明確專業守則，內容記載病人提供的資料只能用於治療用途，除非得到當事人同意、受法例要求，或醫護人員判斷病患可能傷害自己或他人，否則醫護人員不應將資料用於醫療以外其他用途。

報導提到，除了上述人士發表聲明外，還有香港前憲制事務司施祖祥等32名前高官、議員認為，港府修例的「初心是錯的」，因此聯署督促港府完全撤回修例，並立即收回把6月12日抗爭定為「暴動」的說法。

施祖祥對聯署補充說，這是修例事件「問題不在解釋不足，宣傳不夠，而是因為初心是錯的。政府建議的修訂把大陸和香港之間的牆也拆了，令特區全無保障，因此解釋多好香港人也不會接受。暫緩不如撤回。」

▼612反送中示威現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

前立法局首席非官守議員李鵬飛則表示，「林鄭政府的說法不合邏輯，既然公開向市民道歉，即是承認有錯，那麼怎可以指市民6月12日的行動為暴動？所以一定要收回『暴動』的說法。至於『暫緩』和『撤回』分別很大，不可混為一談，必須要撤回草案。」

聲明指出，港府雖然說「暫緩」是取消法案，但在直到明年7月立法會期終結的這段時間，其實是擴大了法案造成的不穩定，倘若堅持拒絕撤回，只會加重各界疑心，不能完全放下擔憂的心態，回復正常。

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關鍵字：反送中,香港,逃犯條例,暴動,前高官,立法會

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