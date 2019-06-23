624同婚登記滿月！全台統計出爐：女性790對、六都最多是新北





▲許多同性伴侶搶在同婚登記結婚首日，抵達戶政事務所辦理登記。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

台灣在5月17日通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，5月24日開放登記同性婚姻，在當天有500對完成登記，至今已快滿1個月。根據內政部最新的統計指出，截至6月22日，全台辦理「相同性別2人」的結婚對數共1173對，其中男性383對、女性790對。

內政部22日公布的資料顯示，5月24日開放登記至6月22日為止，總計1173對同性伴侶登記結婚，其中男性對數為383對，女性對數為790對。在六都當中，相同性別2人結婚對數最多的縣市為新北市242對，其次是台北市198對、高雄市159對、台中市141對、桃園市123對，以及台南市82對。

▲內政部公布5月24日至6月22日相同性別2人結婚對數。（圖／內政部提供）

值得一提的是，在這1173對同婚中，有28對是跨國婚姻（台灣與外籍人士），而這段期間也有2對同性配偶辦理離婚。另外，根據《司法院釋字第748號解釋施行法》規範，相同性別2人僅能夠繼親收養，不能夠共同收養，在內政部公布的日期中，並沒有相同性別2人辦理繼親收養。

▼同婚登記結婚首日，台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）