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晚餐吃到飽不到600元！板橋遠百3間新店推優惠　大阪「串家物語」串炸首進駐

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記者蔡惠如／新北報導

看準新北市民特別喜歡吃到飽的餐廳型態，遠百於板橋中山店再引入3間吃到飽餐廳，包括大阪串燒自助「串家物語」、蔬食餐廳「果然匯」，以及麻辣火鍋界知名的「新馬辣經典麻辣鍋」，加上原先3間吃到飽，成新北地區吃到飽餐廳新戰場，並推出開店優惠，平日晚餐588元就能吃飽肚。

果然匯
「果然匯」板橋店開幕，主打用新北在地綠竹筍研發多款的創意料理，推出「新北綠竹筍祭」，且首度推出「自製手工冰淇淋」，使用在地「美好花生醬、張豐盛芝麻醬」製作無添加物冰淇淋。開幕期間，原價638元的晚餐時段，推出平日晚餐只要588元優惠。

▲遠百板橋中山新店。（圖／遠百提供）

▲果然匯打造在地新鮮食材，推晚餐588元吃到飽優惠。（圖／遠百提供）

串家物語
來自大阪的「串家物語」，首度進駐新北，提供串炸料理，結合DIY元素，讓消費者自己幫炸物裹上獨家麵衣，可針對自己喜好調整麵衣薄度，內容及提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒、鯛魚燒等超過30種原創菜色，還有日式茶泡飯及義大利麵等熟食、季節性沙拉、多樣甜點等。6／25至6／27期間店內用餐合照上傳IG，可享9折優惠。

▲遠百板橋中山新店。（圖／遠百提供）

▲串家物語結合DIY與吃到飽元素，在台受到不少討論。（圖／遠百提供）

新馬辣
火鍋控界的吃到飽名店「新馬辣經典麻辣鍋」，在板橋中山打造旗艦店型，與板橋大遠百海底撈呼應，另推6／25至6／27期間的限量「免費升級活動」與「HaggenDazs夏季新品」雙重好禮，用餐的民眾合照上傳至粉絲團，可享「美國Prime級手切神仙牛」免費升級吃到飽，甜點也祭出HaggenDazs夏季限量新品「果真出色：草莓優格、奇異果芒果優酪、橙香柚子」3種口味讓民眾嚐鮮。

▲遠百板橋中山新店。（圖／遠百提供）

▲新馬辣除期間店規模之外，另推出限時打卡升級優惠。（圖／遠百提供）

遠百表示，看中新北市人口突破400萬人的市場，且今年底預計通車的環狀線第一階段，可串聯中和、新莊地區，將為新板特區帶來眾多人潮，再加上觀察市場動向，新北市居民特別鍾情「吃到飽」，所以打造豐富選擇期望增加人潮，6／29下午3點於11F食尚廣場舉辦「食在有禮大Fun送」，板橋中山店LINE@好友可參加扭蛋轉轉樂，獎項有新餐廳免費餐券、美食紅利金、品牌小禮、生活好物等。

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關鍵字：板橋中山,遠百,吃到飽,馬辣,果然匯,串家物語

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