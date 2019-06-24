1歲女兒恐成植物人　台中單親媽寫784字催淚文：最難忘哥哥往妳額頭親一下

▲台中單親媽的女兒疑遭保母虐待，她PO出最難忘的照片不捨女兒受苦。（圖／翻攝自當事人臉書）



地方中心／台中報導

台中一名陳姓單親媽媽獨立照顧年幼兒女，21日她發現1歲的女兒疑似遭郭姓保母虐待，經診斷後確定顱內出血、腦神經斷裂，脫險救活後恐怕只能成為植物人；23日她在個人臉書寫下對寶貝女兒的思念，不敢相信懷胎十月的孩子，不到24小時就變成這樣，而最讓她反覆拿出翻看懷念的照片是「第一次看看哥哥溫柔的對妳，輕輕的往你額頭親了一下……讓我再怎麼覺得心苦、覺得累，我都覺得值得」。

陳媽媽見到還在加護病房跟死神拔河的女兒，眼淚數度潰堤，由於孩子傷勢相當嚴重，且多集中在腦部，受訪時表示女兒的左手骨裂傷勢也很不正常，醫師查看後評估，應是人為用手狠扭才可能造成，她與孩子父親討論後做出痛苦決定，將等到女嬰受傷滿1個禮拜後由醫師評估她是否能夠自主呼吸，如果需要靠儀器續命的話，將會忍痛選擇拔管，並將身上健康的器官捐贈給有需要的小朋友，「不想她再受折磨，希望她能夠當個快樂的小天使，進行器捐，也算是幫妹妹做善事！」

這幾天陳媽媽寢食難安，每天都翻看無數次寶貝女兒的照片，她在臉書坦言，因為感情有想過別把她生下來，「但生下妳的那一刻就是我陳OO的女兒，一直以來妳都是個天使，不到一個月妳就睡過夜，不用一直抱著妳、哄著妳，就是一個體貼的女兒，我還記得第一次牽起妳的手我是多麼的欣喜。」沒想到突如其來的變故讓她猝不及防。

▼剛出生沒多久的女嬰疑遭虐，如今躺在病床上全身插滿管線。（圖／翻攝自當事人臉書）



陳母還PO出一張珍藏的照片，是兒子輕輕的往女兒的額頭親了一下的瞬間，她表示「妳的哥哥平時不讓人的，還會對媽媽頂嘴，但對妳這個妹妹卻是這麼溫柔、這麼的保護妳，每天看到妳的微笑都能安慰我的難過，妳和哥哥是多麼的可愛、多麼聰明還鬼靈精怪的，有時候還真拿你們沒轍；有了你們，媽媽可以不要全世界也要你們幸福快樂，所以我一直很努力，一個人扛著你們2個人，全年無休每天工作，就為了讓你們擁有好的生活，因為我不相信一個女人、一個母親就沒辦法讓你們過好日子。」

但陳母如今看到女兒躺在冰冷冷的病床上，身體如此虛弱，就連想要摸摸、抱抱寶貝女兒都不敢，只能夠一直後悔自責，她甚至坦言「我真的很想陪妳一起一走了之，但我還有妳哥哥，我多麼希望這一切都是夢，多希望躺在裡面的是我，寶貝妳的哥哥沒了妳誰陪他一起長大。」不敢相信懷胎十月的孩子，不到24小時就變成這樣，文末還提到自己要的真相有誰能給？「我未來該怎麼走..生活動力是什麼..沒了妳還有什麼意義。」

女嬰的傷到底怎麼來的？事發至今郭姓保母仍然保持緘默，並未出面做出解釋；社會局表示，第一時間詢問時，郭女聲稱孩子身上的傷是在學走路時自己跌倒，但對於為何跌倒會造成如此嚴重的腦損、骨折，郭女卻解釋不出，僅推託表示「不知道、不清楚」，檢調單位目前仍在釐清當中。

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