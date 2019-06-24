台中虐童案母親喊話冷靜：暴動只會讓事情更亂　警民衝突逮了又放

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台中市1歲女童疑似遭虐案，網友23日晚間發起「包圍保母家」行動，與警方發生衝突，3名丟雞蛋的民眾被依社會秩序維護法送辦。臉書「協心臨時粉絲團」管理員24日凌晨PO出女童母親的留言，呼籲大家理性對待此事，「目前妹妹只是血壓不穩，其他都還算穩定。謝謝大家的關心，但也希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂。」

▲女童母親透過文字希望大家冷靜，也很感謝所有人的關心相挺。（圖／翻攝自Facebook／協心臨時粉絲團）

1歲女童疑似遭郭姓保母虐待致重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂等傷勢，21日晚間緊急送醫接受手術，目前仍躺在加護病房觀察中，昏迷指數只有3，未來有可能終生半邊癱瘓。臉書粉絲專頁「冠廷往事」23日晚間發起包圍保母家行動，大喊要當事人出來面對，並要求警方「進行羈押」。

隨著時間越來越晚，警民雙方也不斷聚集，現場一度多達500人。台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥要求民眾解散，但大家情緒激動，還有人放煙火、按喇叭、撒冥紙、放鞭炮或是鳴笛表達不滿，甚至有3人丟雞蛋抗議，結果被警方依社會秩序維護法送辦。不過，根據《聯合報》24日清晨報導，其實警方在衝突過程中曾逮捕數人，後來又將人放回，平息現場群眾的怒氣。

▼▲警民雙方爆發衝突。（圖／Facebook／冠廷往事）

長期關注受虐、毒品案的臉書粉絲專頁「協心臨時粉絲團」管理員，24日凌晨1時許PO出一張來自女童母親的對話截圖，內容提到，「目前妹妹只是血壓不穩，其他都還算穩定，我們會依醫生評估的判斷，再做決定是否拔管放棄治療或急救，謝謝大家的關心相挺，但也希望大家冷靜，暴動只會讓事情更亂。我此時此刻只想陪在女兒身邊，我以女兒的事情為重，其他的我現在什麼都不想管。」

其實，警方在民眾聚集於保母住家樓下時就曾強調，雖然女童身受重傷，但保母的嫌疑重不重大，還需要進一步調查釐清，再由檢察官判斷。無奈當時大家情緒太過激昂，這樣的說法並不能平息眾怒。

隨後太平警分局則發表新聞稿表示，會對這起案件秉公偵辦，全文如下：

劉姓男子於本（23）日晚間即在社群網站臉書「協心臨時粉絲團」貼文「台中虐童褓姆案」，號召群眾前來特定地址要求檢警須對涉案保姆羈押，否則將不予離開甚而鼓燥群眾衝入社區找涉案當事人。

對於劉男與廣大網友關注此幼童受虐案、表達關切，警方表示體諒。惟過程中，劉男無視於偵查隊長、社區主委等多次誠意婉言相勸（此自直播內容可見），猶執意要求檢察官表態立即羈押。本分局對此行為嚴正聲明，本案已報請檢察官指揮，檢警方一切依照法定程序秉公偵辦。

國有國法、家有家規，刑案偵辦有其嚴格法定流程，囿限於本分局因刑案偵查不公開規定下，無法細述說明案情及偵辦進度，且須維護現場社區絕大多數民眾作息權益及現場秩序，面對劉男模糊焦點及仍號召群眾至現場聚集，並於過程中施放鞭炮、丟擲物品等行為，客觀認為已失其陳情本意。

衡此，本分局在民主法治規範下，不容放任脫序，當場依法制止帶案調查，為澄清視聽，特以本新聞稿說明。

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