台中1歲女嬰疑遭虐…4分之3腦損壞！母悲「救活也是植物人」同意拔管器捐

▲女嬰病況急轉直下，醫師23日評估，發現腦部4分之3受損，救活也是植物人。（圖／翻攝爆怨公社）

社會中心／綜合報導

台中市太平一名年僅1歲的小女嬰疑似遭到25歲的郭姓保母虐待，21日上午突然昏厥送醫，經診斷後確定顱內出血、腦神經斷裂；原本醫師評估，緊急開刀取出腦內血塊後，女嬰未來恐半身癱瘓，但如今病況急轉直下，重新評估後發現女嬰腦部4分之3都受損，即便脫險救活後也是植物人。女嬰母親陳女不忍看到孩子受苦，表示倘若1周後孩子無法自主呼吸，屆時將會選擇拔管、器捐。

台中市社會局調查，該名女嬰是單親家庭，平時皆由媽媽陳女照料，但因其忙於工作，遂於1個多月前委託剛領照不久的郭姓保母平日24小時照護，先前並未發現異常，豈料21日上午，郭女突然發現女嬰昏厥且四肢癱軟，急忙將她送往醫院搶救；經醫師初步檢傷後，發現女嬰傷勢相當嚴重、複雜，不但腦部受到重創，有顱內出血、腦神經斷裂等情形，且左手臂骨折、胸口後背也有瘀傷，懷疑遭到虐待，因此通報相關單位調查。

女嬰的傷到底怎麼來的？事發至今郭姓保母仍然保持緘默，並未出面做出解釋；社會局表示，第一時間詢問時，郭女聲稱孩子身上的傷是在學走路時自己跌倒，但對於為何跌倒會造成如此嚴重的腦損、骨折，郭女卻解釋不出，僅推託表示「不知道、不清楚」。

▲郭姓保母至今仍然神隱，並未解釋孩子的傷勢是如何造成的。（圖／東森新聞）

見到女兒還在加護病房與死神拔河，母親陳女淚水再也忍不住，22日受訪時坦言孩子傷勢相當嚴重，且多集中在腦部，雖然醫師開刀取出血塊，但仍未脫險，且未來還得面對「終生半邊癱瘓」；此外，女嬰的左手骨裂傷勢也很不正常，醫師查看後評估，應是人為用手狠扭才可能造成，但對此，郭姓保母至今仍未做出解釋，也未有監視器畫面還原案情。

事隔1日，女嬰病況再度急轉直下，醫師今（23日）評估後，發現女嬰腦部有4分之3嚴重受損，即便救活了，未來的情況比「半身癱瘓」更糟，可能會腦死成為植物人，大小便都無法自理；陳母獲悉後相當悲痛，與孩子父親討論後，哽咽做出痛苦決定，表示今天是孩子受傷的第3天，再過4天就滿1星期，屆時會由醫師評估她是否能夠自主呼吸，如果需要靠儀器續命的話，將會忍痛選擇拔管，並將身上健康的器官捐贈給有需要的小朋友，「不想她再受折磨，希望她能夠當個快樂的小天使，進行器捐，也算是幫妹妹做善事！」

▲母親陳女哽咽表示，若1周後孩子無法自主呼吸，將會選擇拔管、器捐。（圖／東森新聞）