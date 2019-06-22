驚險！騎士搶快逆向違規　遭自小客車撞彈飛　

記者唐詠絮／彰化報導

潘姓男子日前駕駛自小客車行經彰化鹿港彰頂路與彰頂路35巷交叉路口時，1名剛從工廠下班騎機車要返家的蔡姓男子，直接騎到路口，與潘男的駕駛的車子相撞彈飛出去，所幸只有手腳擦傷人並無大礙，蔡男的同事聽到碰跟煞車聲響，趕緊跑出來看，都驚呼「好險，命撿回來了」。

▲男子騎機車違規遭撞飛。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

▲男子騎機車違規遭撞飛後站起來。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

警方指出，車禍發生在19日晚間19時46分，雙方都沒酒駕，車禍發生的當下，被網友的行車紀錄器錄下上傳到臉書《我愛鹿港小鎮》，被網友留言議論，「左邊疑似機車出來是要逆向嗎？」、「這是直接衝出來的機車吧！」、「擊落三寶」，也為倒楣的汽車駕駛叫屈，「好好的開車也有事」。

▲男子po文道歉。（圖／翻攝自Facebook／我愛鹿港小鎮）

不過機車駕駛也po文道歉，「因為我自己貪圖一時方便而違規，沒有停看聽而造成汽車駕駛車禍，我對汽車車主深感抱歉，也會再次打電話給車主說抱歉造成他的困擾，不好意思給大家做了最壞的示範」，規避責任的態度，也被網友讚爆。

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