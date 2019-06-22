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王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

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▲▼前立法院長王金平彰化雲林成立金平之友會，兩縣大家長都無法出席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲王惠美參選彰化縣長，王金平到場站台。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／綜合報導

前立法院院長王金平23日分別在彰化及雲林成立「王金平之友會」，但兩縣大家長都不出席，22日上午雲林縣長張麗善指出，王金平院長一直都是雲林人和她的好朋友、好長輩，對雲林的照顧無微不致，大家都非常感恩，因她還在中國推銷雲林良品，預計24日返國，所以無法出席，會請前立委張嘉郡代表出席。

▲▼前立法院長王金平彰化雲林成立金平之友會，兩縣大家長都無法出席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張麗善推銷雲林良品，無法出席王金平之友會。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善表示，非常感謝王金平院長關心雲林的發展，提出包括在雲林建造高鐵、台鐵、捷運，再加上能貫通全國的「鐵馬」自行車道的「四鐵」政策，以及規劃六大生活圈，將雲林打造成國際都會等政策，能夠提出這些政策，也顯示王院長十分了解雲林人的需求，有心翻轉雲林。

麗善之前就表達過，非常歡迎每一位願意讓雲林更好的朋友來給我們指導與協助，雲林受到王院長許多的關心與照顧，不論是過去與現在，我深信未來也是如此。

▲▼前立法院長王金平彰化雲林成立金平之友會，兩縣大家長都無法出席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲張麗善會請張嘉郡委員代表出席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張麗善指出，23日王院長到雲林舉辦活動，我們表達最熱切的歡迎。由於時間上麗善因為早已排定出訪大陸推薦雲林良品的行程，預計24日返國，所以無法參加王金平院長的活動，甚感抱歉，但仍會請張嘉郡委員代表出席，代表我向王院長致上最高的歡迎。

▲▼前立法院長王金平彰化雲林成立金平之友會，兩縣大家長都無法出席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲王惠美參選彰化縣長，王金平前縣長阮剛猛、卓伯源、副議長許原龍都到場站台。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣金平之友會將於明天下午2點半舉行，王金平將於23日下午3點大進場，彰化縣金平之友由前議長白鴻森擔任會長，前縣長阮剛猛、卓伯源、前議長謝式穀與副議長許原龍等人都會到場，而原列在王辦表單上的彰化縣長王惠美則因為有要事無法到場，改派副縣長洪榮章出席，22日韓國瑜在台中的造勢大會以行程繁忙也不出席參加，來表達對國民黨總統初選的立場看法。

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關鍵字：2020大選,總統初選,王金平,金平之友會

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