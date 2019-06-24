臉書PO文靠北前同事「吃喝海軍40年」　電焊技術員：我是善意提醒

記者黃翊婷／綜合報導

海軍左營後勤支援指揮部朱姓電焊技術員與李姓前同事為了N95口罩起爭執，憤而在2017年12月於臉書「靠北長官2.0」PO文酸諷對方，「吃喝海軍40年」、「不幹事退休」、「年紀大了，BMI又超標」等話，反而吃上誹謗罪，被判處拘役30日，得易科罰金3萬元；他不滿上訴，但日前還是被高雄高分院合議庭駁回，全案定讞。

▲朱男主要負責電焊作業，李女卻不發給或提供過期的N95防護口罩，他氣得向上級報告，雙方因此鬧得不愉快。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，朱男2017年12月在臉書「靠北長官2.0」上PO文指稱，「李XX，我軍官退，48歲不靠關說，憑自己實力考試才有個備取，老天有眼讓我到左支部鐵工廠，發現原來國軍的腐蛆爛肉都在這，妳吃喝海軍40年了，海軍沒有欠妳什麼，沒妳的鐵工廠變得更好，妳年紀大了，BMI又超標，別那麼大脾氣，退休就記得把妳跟妳老公的退休金花好花滿，真羨慕妳，不幹事退休，海軍還要付妳200多萬元，真好，又來一個珠（豬）隊友」，後來卻立即刪除文中的腐蛆爛肉一詞，隔了5天又再次以相同的方式PO文。

沒想到這篇抒發情緒的文章被李女看到，朱男也因此挨告誹謗罪；他接受偵訊時否認有任何誹謗的意思並強調，李女並不屬於貼文中所稱的「國軍」，腐蛆爛肉一詞也不是在說對方，至於吃喝海軍40年一事，則是因為對方在退休前是負責管領N95口罩，卻經常讓他沒有口罩使用，進而影響到身體健康，況且字句中也有善意提醒「年紀大了，脾氣不要那麼大」，整篇文章雖然用字上有些激憤，不過，那是出於自衛、自辯或保護合法的利益，所以不應該受罰。

▲臉書「靠北長官2.0」頁面目前已經刪除。

但朱男一審還是被依誹謗罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，他不滿上訴。二審高雄高分院合議庭認為，現在網路資訊傳播速度快、範圍廣，在被害人澄清之前就已經傳播到眾所皆知，的確會對名譽造成影響，而朱男的文章一開始先自述自己正向的資歷，再點出兩人的同事關係，塑造出立於強大可信且知情的道德高點，並予以描繪李女偷懶、騙取退休金的負面形象，難以認為上述行為符合合理評論原則。

合議庭指出，考量到雙方早有宿怨對立（N95口罩爭議），朱男以網路文章含沙影射，一時新仇舊恨都是基於激憤，並非無端生事，加上他坦承犯行且態度良好，也沒有前科，量刑拘役30日並無不妥，最後裁定駁回上訴，全案定讞。