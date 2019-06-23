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影／大學畢業同事「6字公告」現離譜錯字　他刷新三觀：騙我高中學歷不識字？

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網搜小組／綜合報導

這錯別字真的太扯了！一名男網友在臉書揪出同事的誇張錯字，吐槽對方的大學學歷是否是騙來的，連學歷到高中的他都知道錯得離譜，直呼刷新三觀；網友們看到照片後也都超問號，還有人認為這跟小一的兒子程度差不多，「看得好痛苦啊」、「確定有讀書嗎」。

▲▼ 離譜錯字 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲出了什麼問題...... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

「難怪一堆人說大學學歷真的很多是混出來的…...。」一名男網友在臉書「爆怨公社」中傻眼發文，他表示日前大學畢業的同事寫了一張公告貼在牆上，但是卻讓他想了一會兒才知道對方在寫什麼。

只見同事在白紙上寫下「固障，請勿門啓」，雖然前面的「固障」可以理解是要寫「故障」，但後面的「門啓」就有點讓人摸不著頭緒了。原po事後仔細想想，認為同事應該是想表達「請勿開啟」，但這樣離譜的錯誤讓他超傻眼，直呼「騙我這個高中學歷的不認識字？」

原po認為，辦公室裡明明有電腦，用列印的方式還比較快，如果不會寫也可以用手機查查，現在都有自動校正的功能，「我不知道為啥有辦法這樣，我的人生觀正在更新。」

▲▼手機、電腦。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲不確定的字可以用電腦手機查，不過正因如此，許多人失去了手寫的手感，反而更常出現錯字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

鄉民們也都看傻眼表示，「應該跟我們家小一的兒子是同學」、「確定有讀書嗎」、「看不出來是大學生寫的」、「看得好痛苦啊」、「他應該不知道寫錯吧」、「國文老師要哭出來了」、「這很難說！現代人都打字比較多，會寫的還真的沒幾個」。

也有人表示，說不定其實同事別有用心，故意寫錯字，希望這樣可以引起更多人注意，達到他特別警告的效果；還有人說「門啓」其實乍聽之下有種古文倒裝的美感，「但故障的故真的不行。」

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關鍵字：爆怨公社,錯別字,學歷

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