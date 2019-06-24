長榮空服員「爬3樓高空」抗爭、今找總統！網戰翻：安全不能鬧

▲桃園市空服員職業工會代表胡曉萱爬上高空抗爭 。（圖／記者陳涵茵攝）

生活中心／綜合報導

長榮罷工行動邁入第5天，桃園市空服員職業工會在23日發起晚會活動，工會代表胡曉萱更於晚間9點40分登上高達3層樓的高台進行高空抗爭，並表示要帶大家「有尊嚴地回到天空」，不過此舉危險性高，許多網友不挺這樣的作法。而工會將於24日早上10點赴總統府，向總統陳情。

23日晚間雖然下著傾盆大雨，仍有多達千名空服員冒雨到場支持，工會表示，目前已收集多達2千本會員護照、台胞證與員工證，罷工行動將持續進行，工會理事胡曉萱也自行爬上三層樓高的平台進行高空抗爭，外面還掛著「反長榮權威、爭空服尊嚴」的布條。

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胡曉萱表示，直到資方拿出誠意、妥善回應罷工在雙方達成共識前，抗爭將會持續，「我知道大家都願意飛，工會幹部承諾，絕對要帶著大家，有尊嚴地回到天空」。

▲胡曉萱表示，「要帶著大家有尊嚴的回到天空」。

但是，這個危險舉動卻不讓網友買帳，在「桃園市空服員職業工會」的臉書貼文中，一面倒是譴責聲音，「妳怎麼上廁所，手機用到沒電的時後還要下來拿行動電源 這樣很糗耶@@」、「勞安沒有危害告知嗎？」、「所有抗爭都沒有人想要看到憾事發生，一旦打雷或強風，是很危險的」、「不行欸，安全不該來開玩笑」。

但仍有網友持續力挺，「勇敢的堅定下去，加油」、「有點太霸氣」、「妳們要撐住，加油! 身體也保重…」、「加油，注意自身安全！我支持合法罷工！」、「加油！支持勞權，支持合法罷工！」 、「注意安全。加油」、「你們的勇氣令人敬佩」。

另外，桃園市空服員職業工會也將於24日早上10點，前往總統府陳情。工會表示，23日仍有卡在外站的長榮空服員收到公司的訊息，長榮航空表示「已經看到空服員貼了聲援罷工行動的照片，如果空服員不撤下照片、不答應支援勤務，空服員必須自行支付外站飯店以及回程機票。」

工會主張提到，「由於在外站的空服員已表明會值勤飛回台灣，因此公司無權取消各種服勤配套措施，長榮航空此舉分明是專制、再次利用威權脅迫組員、打壓工會活動。」