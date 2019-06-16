影／38秒KTV露鳥片曝光…酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

▲海軍上尉跟酒女熱舞。（影／讀者提供）

政治中心／綜合報導

38秒影片曝光！海軍16日再爆性醜聞，影片中黃姓上尉一絲不掛的露出下體，帶領官兵在KTV狂歡，身旁2位穿著紅色短裙、大腿白皙的酒店小姐還幫忙脫內褲助興，影片流傳在軍內組群。海軍司令黃曙光聞訊震怒，將上此7人全記大過，海軍艦隊指揮部16日表示，經單位官兵反映後，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

據媒體報導，大台軍艦有資深士官長在2019年1月24日時，明知部分官兵天亮後就必須返回艦上正常服勤，仍要求資淺官兵必須隨同「續攤」，在高雄一家有女陪侍的KTV中，上尉帶頭脫光衣物，與一旁衣著清涼的酒國小姐載歌載舞，被迫隨同前往的官兵則暗自錄下影片自保，但影片內容仍流傳在軍內組群。

在軍中流傳的38秒影片也隨之曝光，影片中可見黃姓上尉一絲不掛的露出下體，身旁2位穿著紅色短裙、大腿白皙的酒店小姐還幫忙脫內褲助興，同行的男性官兵似乎也樂在其中。

▲海軍上尉跟酒女熱舞。（圖／讀者提供）

對此，海軍艦隊指揮部16日表示，本屬192艦隊大台軍艦黃姓上尉等7人，今年1月下旬休假期間，涉足不正當場所，經單位官兵於6月上旬反映，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列汰。

海軍艦隊指揮部強調，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及内部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寛貸，以確保内部純淨。