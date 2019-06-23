土城父攜子輕生／妻剪短兒頭髮　爸5月曾「撥打113」求助

▲土城父攜年僅10月大男嬰輕生。（圖／記者陳以昇攝）

社會中心／綜合報導

新北市土城23日發生人倫悲劇，44歲的江姓男子因與妻子感情不睦、多次爆發口角鬧離婚，因此帶著年僅10個月大的兒子輕生，被發現時父子已經雙亡；新北市家暴暨性侵害防治中心主任許芝綺指出，5月中旬時江男曾因妻子剪短兒子頭髮而撥打113求助，未料今竟發生憾事。

據悉，江男平時靠打零工維生，與妻結婚2年多，2人育有一名10個月大的男嬰，但自今年初開始，夫妻倆人頻繁為了生活瑣事爆發口角，還因經濟問題而鬧離婚，江男一氣之下遂於5月時帶著兒子從樹林住處搬回土城老家。

家屬透露，江男返家後情緒仍相當不穩，還曾多次脫口說出「不想活了」等輕生言語；23日上午8時許，姑姑到家中探訪，怎料進門時卻見到江男與兒子躺在床上一動也不動，父子倆早已明顯死亡多時。

許芝綺表示，江男5月份曾因妻子剪短兒子頭髮而大感不滿，夫妻倆大吵一架後，江男還撥打113求助；社工到訪後，發現江男與妻子育兒理念相差太大，2人後續也分居商討離婚事宜，當時評估家庭狀況後未發現異常，豈料22日卻接獲江母通知，直指江男無故帶走男嬰，且未攜帶手機出門，當下立即啟動協尋機制，無奈仍是發生憾事。

江母接獲噩耗後悲痛欲絕，表示兒子多次透露意欲尋短，家人也都知道他心情不好，也都有多多關心，但仍是阻止不了；另一方面，警方在輕生現場尋獲江男筆記本，字裡行間寫得全是與妻子感情生變、為經濟因素鬧離婚等，懷疑江男是為此想不開，才會走上絕路。

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