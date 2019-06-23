癌末還能衝淡水？重病父臥床收「無照片闖紅燈罰單」　警備註：恰巧目睹

▲張父自從罹癌化療後，機車就一直停在住家停車場，但卻離奇收到違規罰單。（圖／東森新聞）

社會中心／綜合報導

新北市永和一名張姓女子107年5月收到父親的交通違規罰單，但張父已經癌末，正在醫院進行化療，纏綿病榻許久根本不可能騎車上路；更離奇的是，寄來的紅單上面雖然車牌號碼、機車廠牌、顏色都正確，但卻無違規事實照片，警方還在欄位中寫下「員警恰巧目睹」，令張女難以接受，氣憤控訴，「我去申訴2次，但員警都強調他沒有看錯，還說如果不服的話，就叫我自己去打行政訴訟！」

張女指出，父親癌末重病許久，進行化療後身體更顯虛弱，只能躺在病床上休養，根本就不可能騎車外出，還跑到淡水去；但107年5月，淡水警方卻寄來一張2700元的交通違規罰單，指稱父親的機車在1月時於淡水區中山路與文化路口闖紅燈迴轉，讓張女一家一頭霧水。

▲2700元的罰單中，機車廠牌、顏色、車牌號碼都正確，但卻無違規事實照片，僅寫下「員警恰巧目睹」。（圖／東森新聞）

仔細查看罰單內容，機車廠牌、顏色與車牌號碼都正確，但卻未見違規照片，警方還在違規事實欄位中寫下「員警恰巧目睹，女性駕駛」，讓張女難以接受，坦言這部機車確實是父親所有，但自從他罹癌後，機車就停在中和住家地下室，且罰單上所記載的違規日期當天，父親還到醫院就診，怎麼可能騎著機車跑到淡水闖紅燈。

「你警察是人又不是攝影機，憑什麼說你看到的就一定是對的？」張女控訴，收到罰單後立即進行申訴，108年6月收到裁決書，原本以為已經撤銷，但打開一看卻僅是降低罰單金額，氣得他二度致電淡水分局申訴，但員警態度相當強硬，強調雖然未拍下違規照片，但車牌、違規事實都是他親眼看到，絕對不可能會有錯，還稱「如果你不服、有問題的話，就去打行政訴訟！」

▲張女致電淡水分局申訴時，警方態度還相當強硬，直指「不可能看錯」。（圖／東森新聞）

事實上，淡水區中山路與文化路口時常有員警站崗，除了指揮交通外，也舉發交通違規；針對該案，淡水交通分隊長曹恆鳴指出，後續家屬已經證明違規當天有到醫院就診，並無騎乘該部機車到淡水轄內，研判應是機車號牌遭人冒用，因此員警舉發存在爭議，現已建請撤銷罰單。

▲目前警方研判，應是車牌號碼遭人冒用，已建請撤銷罰單。（圖／東森新聞）