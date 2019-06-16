7天內爆四腳獸性愛影片、脫光熱舞　海軍肅清3年汰除140人

▲海軍司令黃曙光 。（圖／記者呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

海軍性醜聞風波不斷，繼紀德艦性愛影片外流事件後，16日又爆出大台軍艦7位官兵出入不正當場所，為了維護軍紀，多名官兵遭記大過、列汰除。軍方人士16日表示，海軍司令黃曙光3年來針對違法犯紀遭記大過汰除者近140人，重大違法被撤職不得支領退伍金者達30餘人。

海軍在短短一個禮拜內傳出2起性醜聞，紀德艦9日被爆出有男女士官兵在軍艦輪機房發生性行為，「四腳獸」性愛影片流出，經調查後，嫌疑士官兵遭撤職及兩大過懲處並汰除；大台軍艦16日也傳出7位官兵在左營軍港外散宿時，「續攤」前往有女陪侍的KTV狂歡，甚至在爛醉下全身脫光，被錄影檢舉，黃曙光聞訊震怒，將上此7人全記大過。

針對海軍重大軍紀事件頻傳，海軍艦隊指揮部16日強調，已全面要求各級部隊加強軍法紀教育及内部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除絕不寛貸，以確保内部純淨。

軍方人士也指出，黃曙光一上任即推動「清流年」，擔任司令3年來，「針對所屬違法犯紀人員，遭記大過汰除者已將近140人，重大違法者，撤職不得支領退伍金者也達30餘人」，並移送法辦，無人能倖免，相關數據應為三軍之冠，即便是服役20年的上校艦長，若違犯軍紀一樣撤職，可明顯看出黃曙光整飭軍紀的決心。