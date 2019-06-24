雲端最前線／國民黨誰出線？郭台銘支持率勝韓國瑜

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2020總統大選在藍白綠「三腳督」情況下逐漸白熱化，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，郭台銘的支持度已逆勢勝出領先韓國瑜，最大差距達6.4%。而原先支持度皆低於郭、韓的蔡英文支持度則有翻漲趨勢，對上郭、韓的民調結果皆出現死亡交叉。小英支持度上升是因為綠營歸隊嗎？《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員梁文傑、蜂蜜檸檬哥吳蕚洋、永齡基金會執行長劉宥彤，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，在假設台北市長柯文哲可能參選的「三腳督」情況下，藍白綠不同對戰組合的候選人支持度方面，民進黨蔡英文不論對上國民黨的郭台銘或韓國瑜，支持度均翻漲為三成五以上，皆已出現黃金交叉贏過郭、韓二人，而喊出兩岸一家親的柯文哲支持度則持續探底。

▲郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）



另外，國民黨將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果。由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」將於本月25日登場，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘及前新北市長朱立倫等人將同台交鋒較勁。

值得注意的是，郭台銘競選團隊在宣布角逐黨內初選後才開始籌組，雖起步較慢，但根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果來看，郭台銘代表國民黨出線的機率還是頗高，加上郭是目前角逐2020大選名單內唯一白手起家的參選人，對於經濟、民生議題，是否更能從基層角度解決，引發關注。《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員梁文傑、蜂蜜檸檬哥吳蕚洋、永齡基金會執行長劉宥彤，與主持人楊文嘉一同探討此議題。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

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《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。