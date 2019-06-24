空服員向蔡英文陳情　15人被迫簽「不罷工同意書」否則無法返國

記者陶本和／台北報導

長榮罷工行動持續進行，桃園市空服員職業工會在24日上午，聚集30多人在總統府前向總統蔡英文陳情，並指出長榮強硬要求在維也納執勤的15位空服員，必須簽署「不罷工同意書」，才可以回台，等同被強制滯留在國外，連在國外食宿、機票都要自行負擔。

對於工會向總統府陳情一事，長榮航空稍早表示，罷工初期公司每日透過語音訊息，統計可出勤人數，並據以安排必須取消之航班。目前皆按照應變計畫進行中，絕無外傳「答應支援的人一半沒有班」的情形。另外，今日清查結果，6月20日至22日有服勤意願，但沒排上duty人數僅10位，而其中9位今天都安排公司待命，1位表示已經回台中，希望明天再安排duty。

桃園市空服員職業工會在23日發起晚會活動，工會代表胡曉萱更於晚間9點40分登上高達3層樓的高台進行高空抗爭，並表示要帶大家「有尊嚴地回到天空」。

工會24日一早，也率30多人在總統府前向蔡英文陳情。他們指出，長榮航空除了打聽在網路拍照、發言支持罷工的組員名單，還強硬要求在維也納執勤的組員，必須簽署「不罷工同意書」，內容為：「本人不會參加桃園市空服員職業工會所發起的罷工活動，直到罷工結束為止，皆不會改變態度，並同意於返台之後將護照與台胞證交給公司保管」。

工會表示，在外站的組員即便已經明白表示「有意願執行返台勤務」，仍然遭站主任威脅：若不簽署「不罷工同意書」，無法安排組員回台勤務，甚至他們在國外的食宿、機票恐要自行負擔。

隨後工會陳情團體也在警方陪同下，從台北賓館門口步行至總統府側門，由陳情代表入府內陳情；而總統府方面，慣例由公共事務室接洽，收下陳情書。

工會表示，今天到總統府是想告訴蔡英文，這場罷工罷工行動，與威權的資方進行抗衡，用行動爭取勞資對等、爭取產業民主；然而，面對長榮航空，仍是如此強橫專制，甚至到今天已經開始用「限制人身自由」、「阻撓組員返台」，將組員受困遙遠的國外，此等威權管理手段已經超出企業合理的管理權限。

工會指出，期望總統府可以協助，讓被長榮航空關在國外的空服員可以在有尊嚴，不受威脅的方式下，可以安全返回台灣。

▲長榮空服總統府前陳情。（圖／記者徐斌慎攝）

