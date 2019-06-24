渤海「海洋牧場」10年深耕修復　絕跡魚種再現生機





▲▼渤海海底荒漠變綠洲。（圖／翻攝唐山國際旅遊島官網，下同。）



大陸中心／綜合報導



渤海古稱滄海，作為黃河、遼河、海河三大水系匯聚的半封閉內海，由於海水交換能力不佳，導致海洋生態系統脆弱。近30年間，在中國經濟高速發展的同時，由於漁民過度捕撈、陸上污染及漏油事故等影響，造成部分海域出現「海底荒漠現象」。不過一項試點項目「海洋牧場」在渤海啟動後，讓當地許多消失多年的魚類物種，又再次回到了海域。



據陸媒報導，大陸唐山市樂亭縣撈魚尖村的居民幾乎都從事著漁業相關產業。一位80多歲的張姓老漁民透露，「在五、六十年代，出一次海能撈3萬斤蝦皮，而到了七十年代，更曾一網撈過5000多斤蝦。平魚、鏡魚、鰨目魚是渤海灣最好的三種魚，黃花魚、帶魚也很多，但這些魚前些年已經幾乎絕跡了。」







2010年的渤海水質當中已有22%為受污染海水，天津市海域95％以上為劣四類海水。萊州灣近2/3的生物物種滅絕，海產品產量銳減。為恢復渤海生態系統，自2002年起，唐山海洋牧場實業有限公司領頭聯合多家科研單位，以建設人工藻礁為突破口，營造貝藻礁生態系統。



從2009年開始，10年來在祥雲島4000畝海域內，已累計投放77萬立方米的人工礁石構件，取得了良好的生態、經濟以及社會效益，海洋漁獲的年產值更突破千萬元人民幣，達到了生態與經濟的雙贏局面。



中國科學院海洋研究所許敏博士表示，「唐山海洋牧場人工礁區內生物量是非礁區生物量的30倍以上。在礁區內發現了已經消失十來年的渤海本土魚種，綠鰭馬面鲀、牙鮃等。」；當地漁民也說：「在有生之年還能看到消失多年的魚類重返渤海灣，真是一大幸事！」。