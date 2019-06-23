台北上海「雙城論壇」敲定7月4日舉辦　柯文哲將赴上海

▲柯文哲出席2018年在台北舉辦的雙城論壇，接受媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／上海報導

「2019上海台北城市論壇」舉辦時間確定，上海市方面今天發布訊息證實，在兩方商定下，今年論壇將於7月4日在上海舉行，屆時台北市市長柯文哲將率團來上海出席論壇。

今年論壇將邁入第十屆，舉辦期間為7月3日到7月5日，主論壇4日登場。據指出，柯文哲市府團隊一行將於3日抵達上海，接受上海市政府歡迎晚宴後，4日上午出席主論壇開幕，接下來預計前往在上海的兩岸青創基地等參訪交流，並於5日離開，至於論壇期間柯文哲是否將和大陸國台辦主任劉結一會面，引發外界關注。

上海市台辦今天晚間證實，此次論壇以「創新、合作、未來」為主題，將透過交流研討，維持兩市在生物技術產業，青創與智慧城市、文化、醫學科技等方面的經驗分享和交流互動，論壇期間，兩市將簽屬有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北兩市各領域的交流與合作

據了解，從2010年起，上海與台北雙城論壇由上海與台北市政府輪流舉辦，藉此交流發展經驗，拓展各個領域的合作迄今為止已經簽訂了33項交流合作協議，柯文哲於2015、2017年皆率團前往，今年也將親自出席。

按照表訂日程，7月4日上午以「創新、合作、未來」為主題的主論壇在上海舉辦後，兩市還將延伸舉辦「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」等四場分論壇，探討城市未來的發展模式。

▼2017年雙城論壇在上海舉辦，兩岸學生透過街舞交流。（圖／記者陳家祥攝）