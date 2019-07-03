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兩岸文化新潮流　東森推「電競雲」多元轉型獲肯定

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▲▼2019海峽兩岸電競文化節暨上海電競嘉年華7月3日在上海舉辦交流論壇、電競邀請賽，東森新媒體控股在上午的交流論壇中，獲頒最佳組織獎。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海舉辦兩岸電競文化交流論壇、電競邀請賽，東森新媒體控股公司出席代表秦詳（右三）獲頒優秀組織單位獎。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

2019海峽兩岸電競文化節今（3日）於上海舉辦交流論壇，邀請兩岸各主流電競媒體、平台、機構共推電競文化，東森新媒體控股公司出席代表秦詳表示，東森從傳統媒體不斷轉型，到目前布局電競，主要是看好網路新時代下年輕人閱聽資訊、娛樂方式轉變，除新聞報導，也籌辦電競大賞、校園盃、挑戰賽等活動。

橫跨台北、高雄、上海、北京的2019海峽兩岸電競文化節，7月3日於上海舉辦電競文化交流論壇，以及下午上海電競邀請賽，有鑑於東森新媒體控股協辦多場活動，並助推兩岸電競文化交流，於上午開幕式時，獲頒優秀組織單位獎。

▲▼東森電競雲負責人秦詳。（圖／記者陳政錄攝）

▲秦詳在交流論壇上，以電競媒體代表身分發言。

秦詳表示，東森集團布局媒體領域超過二十年，從傳統電視媒體，一路走到如今的網路新媒體，而後改組在東森新媒體控股公司下，設立新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲四間子公司，看中的就是網路新時代下，年輕人閱聽訊息和娛樂方式的轉變。

他說，在近年電競產業於全球發展下，過去年輕人可能跟朋友出門打籃球，現在多了一個選擇，就是玩遊戲。秦詳認為，電競比賽不受時空、地域的限制，不分國際隨時都可以開打，以大陸為例，已經有發展成熟的電競聯盟機制，包括選手選拔、薪資等電競俱樂部營運相當成熟，將成為東森電競雲的重點交流方向，讓兩地優勢互補。

▲▼ ROG電競聯盟挑戰賽－棒棒堂（彰化縣彰化市）。（圖／東森電競雲提供）

▲東森電競雲籌辦多項主流電競賽事。圖為ROG電競聯盟挑戰賽－棒棒堂（彰化縣彰化市）。（圖／東森電競雲提供）

根據遊戲研究機構《Newzoo》數據顯示，2019年全球支持電子競技的觀眾總數將達4.54億人，以大陸為例，將創造 1.4 兆人民幣（約 6.58 兆新台幣）收入，超越歐美成為全球第二大電競市場；台灣方面，約 1450 萬台灣玩家在 2018 年消費約達 87 億人民幣（約408億新台幣），亦名列全球第 15 名。

在此之下，讀者年齡平均34歲以下、社群粉絲數破1600萬的《ETtoday新聞雲》包括寵物雲、星光雲、美女雲等布局外，去年底東森新媒體控股旗下正式規劃為新聞雲、寵物雲、星光雲、電競雲四間子公司，增加《ETtoday電競雲》，不只進行新聞報導，目前更已參與、籌辦英雄聯盟台灣中區校園盃、2019亞洲電競大賞、PUBG絕地求生ROG電競聯盟挑戰賽等。

面對未來電子競技程為兩岸年輕人的「主流運動」之一，未來東森電競雲還將持續主辦電競賽事、搭建電競雲UGC平台，進行電競比賽活動轉播、社群經營、新聞曝光、產學合作等。

▼2019海峽兩岸電競文化節暨上海電競嘉年華7月3日在上海舉辦交流論壇、電競邀請賽。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019海峽兩岸電競文化節暨上海電競嘉年華7月3日在上海舉辦交流論壇、電競邀請賽，東森新媒體控股在上午的交流論壇中，獲頒最佳組織獎。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019海峽兩岸電競文化節暨上海電競嘉年華7月3日在上海舉辦交流論壇、電競邀請賽，東森新媒體控股在上午的交流論壇中，獲頒最佳組織獎。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼海峽兩岸電競文化交流論壇。（圖／記者陳政錄攝）

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