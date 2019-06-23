影／家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

記者鄒鎮宇／綜合報導

為了讓孩子成績進步，許多家長會高價聘請家教一對一教學。大陸上海一名張姓男子表示，他半年前找了一名英文系的男研究生幫12歲的女兒補英文，沒想到成績卻不斷下滑，查看監視器畫面後才發現，對方不斷「詭異洗腦」女兒，說的內容完全與課程無關，讓他瞬間背脊發涼。

▲張男發現家教男在女兒面前不斷說詭異的話。（圖／翻攝搜狐新聞）



綜合陸媒報導，張男半年前透過網站「第一家教網」，請來一名上海外國語大學英語系在校研究生來幫12歲的女兒補習英文，由於上課時間他和妻子都在外上班，家中只有爺爺奶奶在家，便在書房裝上攝影機保護安全，沒有詳細調閱查看他們的教學過程。

豈料，女兒的成績越補越差，張男與妻子才開始觀看監視器畫面，聽到其中的對話突然背脊發涼。影片中可以看到，該名教師幾乎沒在上課，僅不斷低聲在女兒耳邊說，「奶奶被車撞飛」、「哪天趁你爸不注意的時候，把你爸爸的腰帶扯開，然後把他給勒死」等奇怪的內容，難以想像12歲的女童聽了這些話語會有甚麼影響。

▲家教神隱後，張男立刻報警抓人。（圖／翻攝搜狐新聞）



事後，張男立刻詢問女兒家教的異狀，才了解這是4月初開始的情形，這種「詭異洗腦」已經為期一個月；由於家教得知事情曝光後立刻將聯繫方式全都消除，氣得張男在5月25號到警局報案。

警方表示，家教的學歷經證實為假冒，由於張男當初僅依靠網站仲介就讓對方進入家中教學，也沒有確認過學生證及身分證，這才無從下手，目前將從家教網站所屬的公司下手調查，後續案情還有待警方釐清。