水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會　開創觀光發展新契機

▲水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會吸引眾多旅行業者與觀光業者參與。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣觀光產業聯盟協會與大埔里地區觀光協會，19日結合縣政府、埔里鎮公所與日月潭國家風景區管理處及全省各大旅行社，在埔里牛耳藝術渡假村舉辦盛大的「2019南投夏日風情–水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」，吸引在地數十家觀光產業熱烈參與，盼能再創南投觀光新熱潮。

南投縣觀光產業聯盟理事長林志穎指出，媒合會結合水沙連地區豐富之生態村賞蛙賞蝶體驗、筊白筍、菇類食農教育、漆器造紙傳承產業文化、紅茶、咖啡手作學習、農村社區產業、觀光工廠及巧克力小鎮多元精彩主題場館，規劃包括農業體驗等6大軸線，希望透過活動，促進南投在地亮點產業與全省近40家旅行業的合作機會，共創雙贏。

水保局南投分局長陳榮俊表示，近年體驗式旅遊越來越受到遊客喜愛，南投各主要旅遊景點與軸線周邊，也在近年開發出許多具在地特色的主題產品，整合日月潭旅遊軸線（魚池、埔里、國姓）周邊的亮點產業，成為遊客新選擇。

▲19日埔里牛耳藝術渡假村舉辦「2019南投夏日風情–水沙連觀光新品發表暨旅行業媒合會」。

大埔里觀光發展協會理事長廖嘉展說，大埔里近年來推動的不只是小旅遊鄉村振興的支持，921地震後從桃米生態村所推動的社區見學，逐漸成為全國所互相學習的機制，當整個台灣旅遊的形勢已成大的景點進入精緻、體驗的旅行，大埔里地區、水沙連地區這樣的旅行模式，就是讓國外及在地遊客能有更好的體驗與感動的場域。

活動吸引旅行業者與觀光產業界的重視並熱烈參與，大埔里觀光發展協會特地邀請在地特色產業，在活動中完整呈現，包括生態村賞蛙賞蝶體驗、筊白筍、菇類食農教育、漆器以及巧克力小鎮等各種多元精彩的主題場館，成了在場貴賓參觀的焦點，成功開創大埔里地區特色遊程與夏日風情觀光發展的新契機。