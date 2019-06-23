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影／台北上海雙城論壇「創新、合作、未來」　柯文哲7月3日啟程

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記者楊亞璇／台北報導

台北市政府發言人劉奕霆23日對外宣布，經雙方密集磋商後，「2019雙城論壇」訂於7月4日於上海舉行，預計將由台北市長柯文哲出席大會，本屆論壇將議題鎖定在市民多所關注的經貿、創新、產業交流。據了解，柯文哲將在3日至5日前往上海，按照慣例，第一天晚上是上海方舉行歡迎晚宴，第二天為台北市政府回請。 

▲▼台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲。（資料照／記者楊亞璇攝）

劉奕霆表示，本次論壇將以「創新、合作、未來」為主題，向下延伸出「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。

其中「生物科技產業交流分論壇」將由產業發展角度切入，朝向高附加價值、具有未來前景的產業前進 ; 而「醫學科技發展分論壇」將就最新的醫療科技與照護模式進行雙向的經驗分享 ;「文化分論壇」期盼以「人」為主體，分享兩市所發展出不同的城市新氣象 ; 最後「青創與智慧城市分論壇」代表著城市創新與活力，將交流城市未來的智能管理及青創發展藍圖。

劉奕霆指出，雙城論壇舉辦十多年來，雙方無論在城市治理、文化藝術、體育競技、產業交流上，臺北與上海相互觀摩學習的成績斐然，今年亦規劃有多項的兩市交流活動，包含上半年度的2019臺北燈節-上海燈區、臺北上海雙城樂展、2019兩岸四地城市龍舟文化交流賽，下半年預計將有2019海峽盃籃球邀請賽-臺北站、上海馬拉松邀請賽、臺北馬拉松邀請賽、臺北觀光旅遊推廣活動等多項交流活動開展。

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