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嘉市警消人員響應火炬跑　實際行動為特奧選手加油

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▲▼ 嘉市消防局響應火炬跑，為特殊運動選手加油。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

▲嘉市消防局響應火炬跑，為特殊運動選手加油。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府配合中華民國智障者體育運動協會（中華台北特奧會），由警察局舉辦「嘉義市108年度特殊奧林匹克融合活動－執法人員火炬跑暨預防犯罪、交通安全宣導活動」，日前由市長黃敏惠親自領軍率市警察局長林水順、消防局長蘇耀星於嘉義市港坪運動公園辦理「執法人員火炬跑，我跑我驕傲」活動，警察、消防弟兄及市民們約3、4百人與中華臺北特奧會，實際行動支持特奧會活動。

▲▼ 嘉市消防局響應火炬跑，為特殊運動選手加油。（圖／嘉義市消防局提供，下同）


「特殊奧運執法人員火炬跑」是1981年由國際警察首長協會倡議創辦，「國際特奧會」兩年舉辦1次國際特殊奧運會，中華民國智障者體育運動協會（中華台北特奧會）則於81年成立加入，藉由賽事的舉辦鼓舞心智障礙者展現對生命的熱愛。

▲▼ 嘉市消防局響應火炬跑，為特殊運動選手加油。（圖／嘉義市消防局提供，下同）

「特殊奧運執法人員火炬跑」活動由執法人員手持火炬跑步，一步一腳印發揚特奧會精神「勇敢嘗試、爭取勝利」，使更多人認識特奧會，來協助這些心智障礙者藉由運動走出戶外，投入人群，並能在國際特奧會上展現訓練成果。

黃敏惠表示，警察是正義的化身、更需要為弱勢團體發聲，透過執法人員火炬跑活動，展現警察保護人民身心健康、勇敢逐夢、關懷弱勢的同理心，也希望透過這種方式讓更多民眾認識特殊奧林匹克，讓我們的社會伸出接納的雙手，鼓舞心智障礙者走出戶外、與人群互動，共同營造平等、尊重、友善的生活空間。

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關鍵字：中華台北特奧會,執法人員火炬跑,特奧會

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