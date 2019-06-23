Uber條款延燒／拒絕轉入多元計程車　駕駛卡「2大關鍵」

▲Uber條款上路引發代僱司機不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者胡順惠／台北報導

「汽車運輸業管理規則103-1條」修正草案（正因擠壓Uber在台生存空間，被稱為「Uber條款」）預計10月9日上路執法，交通部鼓勵Uber駕駛轉開多元化計程車，但為什麼許多駕駛至今仍無法接受？有Uber司機表示，主要原因有2個，包含平轉貸款違約金一人平均負債10萬元、多元計程車平台客源數少，讓大家心中惶恐、無所適從。

「多元計程車平台沒有改變，接下來大家就會一起死（編按：一起沒生意）。」網路平台代僱駕駛自救會發言人李威爾直指，交通部2年前處理Uber問題時很好處理，正因為政府2年前的承諾，現在已經有90%以上的Uber司機是全職投入，一家大小都必須仰賴這份收入，交通部相關配套、退場機制沒有做好，未來一定會死人。

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▲網路叫車平台代僱駕駛自救會發言人李威爾。（圖／記者屠惠剛攝 ）

租賃車轉為計程車，一人多付10萬違約金？

交通部日前表示，為解決Uber租賃車轉為計程車貸款問題，已協調和潤、裕融、中租迪和三大主要融資公司，以維持原融資貸款條件下讓租賃車轉為計程車，不增加駕駛人負擔。李威爾批，「一名司機平均要多付10萬元貸款違約的利息費用，這些交通部都不知道！」就算要從租賃車牌換回自用車牌，也要繳交違約金、殘值稅、變更牌照手續費等費用，交通部口口聲聲說要照顧司機，都只是騙人的口號。

記者實際致電中租迪和，對方表示，並未收到相關消息。交通部回應，6日約自救會到交通部會談，就是要告訴司機們方案，和潤、裕融、中租迪和同意依原條件貸款，不收費違約金，至於上段提到銀行轉貸的10萬元利息，融資公司能否幫忙吸收，則希望大家見面談，看看是否可一起解決。

多元化計程車平台人工配單、客源數少？

「有聽到轉入多元計程車的駕駛都很後悔」，李威爾說，單子很少也是司機不願轉入多元計程車的一大原因，司機開車要的是客人，沒有單子就沒有客人，現行法規並不多元，勸現在司機，千萬不要去多元計程車，Uber的客人數可以養活家庭，但多元化計程車是人工配單，是因為現在車隊在幫司機，把長單都給多元計程車，未來司機數量越來越多時，單子真的還夠嗎？

一名原本是Uber駕駛、已經轉入多元計程車1年的林先說則說，其實Uber跟多元計程車雖然本質都是載客，但其實是完全不同的概念，不能相比較，他目前收入與Uber相比是差不多的，因為計程車計費標準比較高，差別只是在於計程車營業範圍有限制，營業登記證為北北基桃，就只有這邊可以營業。

被問到多元計程車的單子是否真的比較少，林先生則說，並沒有這回事，會對外說單子比較少的就是不希望別人過來搶生意，因為多元計程車是跟著車隊，客源數的多寡必須要看車隊本身。他坦言，如果未來Uber司機全部過來，當然會搶到原本的生意。

▲台灣大車隊的多元化計程車，車牌從白底黑字變成白底紅字。（圖／記者賴文萱攝）