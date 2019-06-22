電信設備遭扣押2年！　華為起訴美國商務部「無故拖延行政程序」

▲華為昨日正式起訴美國商務部。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

大陸電信巨擘華為21日正式向華盛頓聯邦法院起訴美國商務部，質疑美國未依照《出口管制條例（EAR）》，無故扣押電信設備，甚至已過了整整2年的時間都未放行。對此，美國商務部目前尚未作出任何回應。

綜合路透社、彭博社與《政治》網站的報導，華為的訴訟文件中稱，過去公司曾將一套包括伺服器、網路交換器的電信設備，送往位於加利福尼亞的測試實驗室，並且計劃在測試完成後，再送回中國，沒想到該設備卻在阿拉斯加被美國當局攔截，甚至遭到扣押。

訴訟文件中指出，華為提供了必要的相關證明文件，並被告知此類糾紛通常會在45天內得到解決。不過，據華為內部了解，這套設備在阿拉斯加的倉庫裡已2年的時間，相關機構一直沒有將其放行，也沒對該設備做出是否需要許可證的任何決定，「他們只是簡單地將設備扔在一邊。」

▲華為過去將公司的電信設備送往加利福尼亞測試，但卻在中途被扣押。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

華為強調，這套電信設備原本就不是在美國製造，之後也會送往自己的國家，因此不在管制類別裡，更不需要許可證。隨後，華為也向美國提供文件與訊息，證明該設備在裝運時，並不需要獲得美國《出口管制條例》的許可。

華為的律師表示，這件事已過了20個月，美國商務仍未做出任何決定；因此，他要求法官查明在被扣設備上存在的「非法扣押」或「無故拖延行政程序」行為。華為也提到，「公司並不尋求經濟補償，而是希望法院強制美國商務部做出決定，看是要認定被扣設備是屬於管制範圍，還是將其放行送回國。」不過，目前美國商務部尚未對此事作出回應。