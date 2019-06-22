G20川習會前夕出招！美商務部將「5間中國企業」列貿易黑名單

記者錢玉紘／綜合報導

美國商務部在當地時間21日宣布，將5間中國科技企業以及機構新增列入國家安全出口管制的「實體清單」（entity list），未來將禁止美國企業在未經美國政府批准的情形下，向這些「黑名單」銷售美國的科技產品。



綜合外媒報導，被列入名單的企業和機構包含：



無錫江南計算技術研究所（Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology）

中科曙光（Sugon）

成都海光集成電路（Chengdu Haiguang Integrated Circuit）

成都海光微電子技術（Chengdu Haiguang Microelectronics Technology）

海光先進技術投資 (Higon)

美國商務部指出，這些企業參與了違反美國國家安全及外交政策利益的活動，對於美國造成重大威脅。商務部還提到，中科曙光以及無錫江南計算技術研究所是中國開發高性能計算的龍頭，無錫江南計算技術研究所更是以「支援中國軍事現代化」為主要任務。

這些企業及機構正在參與開發超級計算機的軍事應用軟體，通常是做為國家科技競爭力的象徵，更是研發核武器或是飛彈防禦的重要部分。

川普與習近平將在本月底的G20上會面，峰會前夕，美國再度公布貿易黑名單，可能讓雙方之間的緊張情勢加劇。美國商務部在上個月就將華為列入出口管制的實體清單，實際上就是限制出口的黑名單，根據規定，美國企業不得在未經美國政府的許可的情況下，向「實體清單」中的企業銷售美國產品。