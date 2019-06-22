官員爆ICE將在10城市逮捕移民　代理局長：非法入境就要驅逐

▲阻止非法移民進入美國，一直是川普爭取選票的手段。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

根據美國高級移民官員說法，美國移民和海關執法局（ICE）打算加速行動，將於23日於10個城市執行法院命令，逮捕與驅逐非法移民。不過，兩名消息人士透露，美國國土安全部代理部長麥卡利南（Kevin McAleenan）對於這項行動的態度卻是相當猶豫。

CNN報導，有高級移民官員表示，ICE打算23日開始在10座城市對非法移民展開行動。據了解，ICE正考慮逮捕與驅逐有著法律疑慮的家庭，但並未公開此事，也沒有提供行動細節與時程表；官員擔心，此舉可能會拆散家庭成員，導致公眾強烈反對該部門。

美國總統川普17日晚間在推特表示，ICE預計在下周驅逐數百萬位無證移民。ICE代理局長摩根（Mark Morgan）19日則告訴記者，「如果你非法入境，你應該被驅逐，這種情形下也包括家庭。」

匿名資深政府官員告訴CNN，這項行動其實早就籌備一段時間，總統的推文又把此項行動放在優先事項。官員補充，內部就此議題存在分歧，另外，要怎麼爭取預算也是個問題；與「零容忍」（zero tolerance）政策比較，這次計畫缺乏具體細節。

ICE於21日發布聲明指出，考量到執法的敏感性，以及單位內部人員的安全與保障，在行動有結論以前，不會提供相關議程。摩根表示，ICE的目標不是分離家庭，而是要阻止非法移民進入美墨邊境，估計這項行動也會針對有著法律訴訟的家庭。

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，摩根表示，ICE的行為只是在遵循法律，他的職責必須由政治人物來決定，他身為執法人員，美國人民應該要求他們做的是執法並維持制度的完整性。

ICE於2月曾向2000位移民發送信件，要求這些人自行出面，或是離開美國。摩根說，很多人最後卻沒有現身，然而，他們明明就擁有正當程序，可以接觸律師或是口譯員，「我們別無選擇。」

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