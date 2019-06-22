台灣發生戰爭美軍72小時內救援？　郭台銘爆美方答案

▲郭台銘出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘22日出席「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇，在會前受訪時談及美中台關係，他表示「美國有一家媒體，一直逼著他在選前（就中美關係）掏出我的出張要我選邊，但我反問這家報社，台灣發生戰爭危機，美軍是否願意簽協議72小時來救台灣？」那位報社高層反問，「救台灣，美國的利益在哪裡？」

郭台銘表示，他強調的是中華民國主體性，台灣的外交從他出生那天起，中華民國處境天天都在走鋼索，不是嗎？從兩蔣時代，到李登輝時代，到陳水扁時代，即使今天蔡英文時代，「我們外交部，你告訴我，哪天不是在走鋼索？」

郭台銘說，他是不是選邊的人，他要強調中華民國存在的事實，他跟美國很高的高層提到，自己「要做peace maker不是trouble maker」。

郭台銘說，美國有一間媒體，逼他選前掏出他的主張，要他選邊，「我是一個不會選邊的人，我會證明台灣的主體性，與中華民國存在的事實」。

「我曾跟美國政府『很高的高層』表達，他希望當一個和平締造者」，郭台銘表示，他反問這家報社，台灣發生戰爭危機，美軍是否願意簽協議，72小時來救台灣？」，那位報社高層反問，「救台灣，美國的利益在哪裡？」

郭台銘強調，台灣有主體性，他不願意選邊站，他的政策主張就是，「台灣獲利，美國達標，中國轉型成功」，他要走一個和平的大道。