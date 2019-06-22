讓台灣更強大！郭台銘：總統任內成立10家「迷你獨角獸公司」

▲郭台銘出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘22日出席「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇，他在致詞時表示，他端出的都是具體政見，計劃在總統任期，培養幾10家「迷你獨角獸公司」，搭建一個投資創業平台。

獨角獸公司是指市值超過10億美元的新創公司。此名詞是出自於矽谷創投基金的創辦人Aileen Lee的文章。內容提到，2000年後成立的軟體資訊公司，只有0.07%的公司最後能成長到市值10億美元，意旨要找到好的企業投資就跟要找到獨角獸一樣困難。而截至目前為止，包括Uber、Dropbox、Airbnb等皆為獨角獸公司代表。

郭台銘表示，每個候選人要端出牛肉，他都會問牛肉從哪裡來，他不擅長開支票，空口說白話，他認為現在各種勞退保基金，各種軍公教基金，面臨到很大問題；如今政府管控的基金，可能面臨付不出錢的困境，他辦這活動目的就是希望解決問題，軟銀董事長孫正義到他家吃午飯，跟他講推算的數字，以他過去投資的經驗，告訴他怎麼管理這些基金。

郭台銘說，他希望孫正義把這些獨角獸公司帶到台灣，台灣有非常強的半導體，硬件製造，供應鏈，快速在長大，台灣有硬件製造實力，希望能夠跟獨角公司結合，孫正義也非常有興趣。

郭台銘自信地說，「我有全世界很好的connection」，三週前約孫正義，孫就義不容辭飛過來，「孫正義他們願意分享經驗」，也願意協助台灣建立投資平台。