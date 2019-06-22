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台日首富同框　郭台銘、軟銀創辦人孫正義身價驚人

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▲郭台銘深夜替友人軟銀創辦人孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘深夜替友人軟銀創辦人孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾、徐政璿／台北報導

甫卸任鴻海董事長的郭台銘21日晚間迎接首次來台的日本軟體銀行（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義，兩人22日將一起參與「全球產業秩序的解構與創新G2 and Beyond」論壇，並展開對談。台日首富同框備受各界關注，兩人身價合計高達279億美金。

據美國《富比世》雜誌排名，今年日本富豪排名中孫正義位居第2，輸給Uniqlo的母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正，但資產仍高達216億美元，全球排名第43。郭台銘今年以63億美元身價蟬聯台灣首富，全球排名第257。

郭台銘表示，這次邀請孫正義來演講，主要有兩目的，「第一我們跟他們有基金上的合作」，過去幾年來投資報酬率相當不錯，他每一季都會跟孫正義開會，他們都會了解這些方法，希望用在台灣勞退基金上面，「我講的把餅做大的觀念」，已經開始做具體行為。

郭台銘指出，第二個，台灣的年輕人創業需要平台，他們討論投資平台，鼓勵年輕人創業，台灣很多優秀年輕人，尤其高科技方面，希望打造一國際級的創業平台，只要有計劃就可以拿到資金，這些東西都是他要跟孫正義聊的，希望跟台灣年輕人對上線。

作為台灣首富的郭台銘，與日本富豪孫正義，不僅是生意上的好夥伴，而且私下交情深厚，除了鴻海赴美國投資就是孫正義居中牽線之外，就連郭台銘發行的人工智慧導論教科書都可以看到孫正義的撰序。兩人將在這次論壇中，針對世界架構即將走向美國、中國大陸的G2新局進行對談，由於此刻適逢郭台銘參加國民黨內總統初選，孫正義力挺的意味相當濃厚。

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