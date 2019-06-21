列名吳子嘉爆料「韓國瑜外遇疑雲」證人名單　楊秋興微怒8字回應

▲楊秋興否認知情，也不清楚為何吳子嘉要請檢方找他當證人的原因是什麼 。（資料圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料指高雄市長韓國瑜有一段婚外情，甚至還生了女兒，結果被韓國瑜怒告妨害名譽。現傳出吳子嘉出庭時，曾點名高雄市輪船公司董事長黃文財、關鍵人物新莊王小姐，如今再指資深媒體人黃光芹及前高雄縣長楊秋興可能知情，建議檢察官傳喚4人出庭作證，不過記者詢問楊秋興為何吳子嘉需要他出庭作證，楊秋興表示：「與我無關，我不知道」。

記者透過電話訪問楊秋興，楊秋興表示自己有人已經跟他說過吳子嘉在出庭時，有請檢方來找他當證人，但是他不知道為何需要被傳喚作證，「我根本就跟這件事無關，我從頭到尾都不知道」，楊秋興還透露應該是要找另外兩個人，這兩個人才是吳子嘉的消息來源，所以他自己根本就不知道，至於若是到時候真的被傳喚出庭，楊秋興說要看自己有沒有空，有時間就會去。

▲楊秋興否認知情，也不清楚為何吳子嘉要請檢方找他當證人的原因是什麼 。（資料圖／記者洪正達攝）

吳子嘉在4日歷經近5小時偵訊後，離開北檢時就有說：「王小姐應該是個一定要被傳喚的對象，因為她本身是當事人之一。」律師則說，必要時會向檢察官說出消息來源。現在台北地檢署21日下午二度傳喚吳子嘉出庭，整個開庭過程大約1個半小時結束。

據了解，吳子嘉為了證明自己確實有消息來源，當庭提供相關LINE對話紀錄，還直指黃光芹與高雄縣前縣長楊秋興知情，向檢方聲請傳喚黃光芹、楊秋興、高雄市輪船公司董座黃文財、新莊王小姐等4人作證，而檢方尚在評估是否有傳喚必要。對於這部分吳子嘉表示，這次開庭是為補強上次整個說法，目前看起來偵查還在繼續進行中，目前不公開，無法多做說明，但有建議檢方多傳喚幾位證人，有助於案情釐清。

▲韓國瑜告吳子嘉案開庭。（資料圖／記者呂佳賢攝）

