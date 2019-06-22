韓國瑜「夫人閨蜜門」延燒　黃光芹再爆2人過去：這個包也丟太遠

▲黃光芹爆料韓國瑜曾當鄭東元女人證婚人，當時夏昭麗是主婚人，不可能「完全不認識」。（圖／記者吳奕靖翻攝、賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄捷運公司公布新任董事與監察人共11人，其中擔任監察人的夏昭麗被質疑過去曾經營招待所並掛名負責人，引起網友熱議。名嘴黃光芹21日晚上在臉書進一步爆料，夏昭麗的職位是韓國瑜給的，「出事後說完全不認識人家，這個包也丟得太遠了！」

夏昭麗的適任與否在21日先被臉書社團《打馬悍將粉絲團》質疑，過去曾經營招待所且掛名負責任的她，現在做高雄捷運公司監察人職務「專業在哪裡」、「之前那些罵吳音寧的人都到哪裡去了」？夏昭麗當時則回應，「高雄監察人是無薪職，身為高雄人，我只是想幫高雄做事，我不會辭監察人職務！」

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黃光芹當晚則在臉書上推出《你所不知到的韓國瑜－系列6》，她說王小姐事件東窗事發後，韓國瑜要黃文財出來扛，現在夏小姐事件發生了，又要鄭東元夫妻出來扛，「未來要當總統的人，怎麼老是少了肩膀？」她更指出，鄭東元當初嫁女兒，夏昭麗是主婚人，韓國瑜還是證婚人，「出事後，說完全不認識人家。這個包，也丟得太遠了！」



▲▼高捷新任監察人夏昭麗被質疑曾經營招待所，甚至為李佳芬的閨蜜，本人出面否認回應 。（圖／記者吳奕靖攝）

時間拉到韓國瑜剛當選高雄市長之後，黃光芹表示，鄭東元曾到韓的「神秘住所」表明想參選立委，「韓突如其來，主動問起夏小姐的外語能力、熱情、年紀」，接著在1月份時要了夏的履歷，並在5月要她正式接任高捷監察人。

「韓國瑜是始作俑者，被罵了之後，卻要夏小姐自己面對，鄭東元只好陪老婆（女友）開記者會」，黃光芹說，當初2人原本不想接下這職務，也曾被旁人勸退過，結果才剛接下就被人踢爆，「如果內部沒有人刻意要夏監察人見光死，誰會知道她過去的來歷？」

黃光芹說職業本無分貴賤，儘管鄭東元經營酒店，也還是個土木工程和經濟管理的碩、學士，而夏昭麗的確也經營招待所、掛名酒店董事，但也曾任職過螺絲公司的海外部門，「然而，經過韓國瑜這麼一胡搞，她再面對記者，說什麼都是錯。」她說，就算夏是金錢豹的老闆娘，若沒接下這個職位，根本不必上火線幫韓國瑜擋子彈而搞到傷痕累累，「最後還接到韓國瑜的加油簡訊，要兩夫妻撐住。」