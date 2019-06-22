故宮南院「以東方取代中國」 人民日報：肢解台北故宮

▲台北故宮全景鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》海外版22日發表文章，評論台灣故宮南院，文章直指，「這個世界上有人討厭故宮，那就非『台獨』人士莫屬了」，而建造故宮南院的宗旨正是「再造一個沒有中國的『台北故宮』」，「為達其政治目的傷害傳承千年的中華文物，不僅是兩岸的罪人，也是對世界文明的犯罪。」

這篇名為《民進黨當局「獨」害「台北故宮」》的文章指出，隨著2000年民進黨剛執政，故宮南院計畫便登場了，民進黨當局的台北故宮院長們前僕後繼執行著「去中國化」的路線，去年7月上任的院長陳其南直接喊出「故宮台灣化」，聲稱要「重新定位地理大發現時代東亞地中海概念中的台灣福爾摩沙」。

▲ 嘉義故宮南院。（圖／記者翁伊森攝）

文章表示，無論陳院長怎樣定位，除了蔡英文，絕大多數台灣人不會跑到南太平洋去「尋根」，他們認定「故宮」就是「明朝、清朝的宮廷」，故宮寶物就是中國的寶物，對沒有中國的故宮不感興趣，也讓當初投資的商人受到損失。

文章強調，現任台北故宮院長一系列包括文物南遷、以「東方文書館、書畫美術館和東方工藝美術館」的作法，形同以「東方」取代「中國」，「肢解」台北故宮，台北故宮文物來源於北京，皆是中華文明的重器，該行收藏、研究、展示、教育之責，如果這個最基本的事實還要討論，只能說提出問題者別有用心。