自研系統上市沒明確時間　胡厚崑：華為是安卓的堅定支持者

▲華為輪值董事長胡厚崑確認華為自研系統上市時間未知。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

華為消費者業務負責人余承東曾表示，自研系統最快今年秋天就可問世。不過，這個說法被華為輪值董事長胡厚崑26日否認，「自研系統上市時間沒有明確時間」，「另外，華為是安卓系統的堅定支持者，目前市場上已經上市的華為手機的谷歌應用不會受到任何影響」。此前有消息指，華為這套作業系統研發時長至少有7年之久。

美國商務部此前把華為及其70家附屬公司列入管制「實體清單」。當時，外界即提出，如果禁令開始實施，華為手機還能不能使用安卓系統？華為方面當時給出的回應是，「安卓作為智慧手機作業系統，一直是開源的。華為有能力繼續發展和使用安卓生態。」

華為輪值董事長胡厚崑26日說，「面向未來，我們希望能夠充分參與安卓生態的發展，但如果在一定條件下，我們沒有辦法使用的時候，我們不得不尋求其他的方案。我們自己的系統發展到什麼成程度不方便透露，沒有明確的（上市）時間」。

華為此前被曝光正在加速推進自研作業系統的步伐，命名系統為「鴻蒙」。大陸國家知識產權局商標局網站5月24日顯示，華為公司已經申請「華為鴻蒙」商標，註冊公告日期則於2019年5月14日，專用權限期為2019年5月14日至2029年5月13日。

華為消費者業務負責人余承東5月曾表示，「華為作業系統最快今年秋季、最晚明年春天將面市，將全面相容安卓和Web應用」。他還透露，華為系統打通了手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴，統一成一個操作系統，並兼容所有安卓和Web應用，「相關安卓應用重新編譯後，運行性能提升將超過60%。」

▼華為此前被曝光正在加速推進自研作業系統的步伐。（示意圖／路透社）