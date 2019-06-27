華為去年研發投資全球第5　首席法務官：沒有誰能靠偷竊領先世界

▲華為首席法務官宋柳平出席記者會。（圖／翻攝自《觀察者網》）

大陸中心／綜合報導

華為27日在深圳總部發佈創新和智慧財產權白皮書，呼籲不要將智慧財產權政治化。華為首席法務官宋柳平表示，華為去年在研發的投資就高達150億美元，位列全球第五，「創新與智慧財產權保護是華為商業成功的基石，沒有哪家公司可以靠偷竊領先世界。」

宋柳平在記者會上說，華為的崛起得益於8萬多研發人員的智慧和汗水，「沒有一次產品成功、沒有一項關鍵技術與華為過去經歷的所謂商業機密侵權指控有關。華為的發展靠的是長期海量研發投入，僅在去年，華為研發投資就高達150億美元，位列全球第五。過去十年累計研發投入約730億美元。」

宋柳平表示，「截至2018年年底，華為僅在5G的研發上就已投入超過20億美元，這一數字超過了歐美國家主要設備供應商5G研發投資的總和。」

他還表達了華為在專利使用上的立場，「華為不會將其專利組合 『 武器化 』，而將採取開放合作的態度，按照公平合理無歧視原則，與各廠商和運營商進行專利許可和授權的討論。」

會上發佈的白皮書指出，截至2018年底華為累計獲得授權專利87805項，其中有11152項是美國專利，累計對外支付超過60億美元專利費用於合法使用，其中近80%支付給美國公司。

華為輪值董事長胡厚崑26日在世界移動大會上表示，華為擁有2570項5G專利，占整個行業的20%。

▼華為擁有2570項5G專利。（圖／路透社）