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暑假出遊先筆記！觀光局曝25間「地雷旅行社」...你中了嗎？

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▲▼ 長榮罷工,機場,旅客 。（圖／記者崔至雲攝）

▲出遊前先做好功課，以免破壞出國好心情。（示意圖／記者崔至雲攝）

記者胡順惠／台北報導

暑假旅遊旺季即將到來，為保障消費者的旅遊權益，交通部觀光局今（27）日公布 25 間旅行社黑名單，其中包含 6間廢止旅行業執照、 2 間經票據交換所公告拒絕往來、 1間勒令停業、 16間申請解散，提醒旅客應尋找合法旅行社購買旅程、機票等，別讓自身權益受損。

依據發展觀光條例第43條，觀光局公告108年1月18日至6月27日期間之旅行業營運狀況如下：

請繼續往下閱讀...

一、 廢止旅行業執照6家：
（一） 金奇國際（桃園市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳保證金）
（二） 交通天下（臺北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
（三） 亞旅國際（臺北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備且未補繳保證金）
（四） 竹山建安（南投縣，經法院強制執行且解款在案，未依規定補繳保證金）
（五） 京稜（臺北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金）
（六） 普惠高端（臺中市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備）

二、 經票據交換所公告拒絕往來2家：三順（臺北市）、嘉華（新北市）。

三、 勒令停業1家：凡羽（新北市，收取旅客費用後未提供旅遊履約服務，且已無營業跡象）。

四、 申請解散16家：心喜國際（臺北市）、開寶登尼（臺北市）、弋果（臺北市）、沃科國際（臺北市）、百分百（臺北市）、都市樂（臺北市）、巨喬（臺北市）、大同國際（臺北市）、維美（臺北市）、辰洋（新北市）、悠沛可（桃園市）、春天（臺中市）、盛功（臺南市） 、古巷（臺南市） 、聖得利（臺南市）、愛出走（高雄市）。

觀光局提醒，消費者參加旅行社舉辦的旅遊活動或購買國際機票，要選擇合法旅行社簽訂旅遊契約較有保障，並應確認洽辦者是旅行業相關從業人員，若選購低於參考售價之產品，宜多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費包含及不包含之項目及是否有「自費行程」，及後續一旦解約之退費標準，例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等。

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關鍵字：旅行社,黑名單,觀光局,交通部

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