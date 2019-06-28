華為招攬全球「天才少年」　任正非：未來要自己創造標準

▲華為對研發的重視、人才的積累，帶來了創新。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

華為計畫從世界範圍內招聘天才少年。任正非日前稱，「今年我們將從全世界招進20-30名天才少年，明年我們還想從世界範圍招進200-300名。這些天才少年就像 『泥鰍 』一樣，鑽活我們的組織，啟動我們的隊伍」。華為去年研發投資高達150億美元，位列全球第五。

華為內部的心聲社區27日掛出創始人、CEO任正非的內部講話。他表示，公司要在未來3-5年會煥然一新，全部「換槍換炮」，一定要打贏這場「戰爭」。

任正非還表示，「公司每個體系都要調整到衝鋒狀態，不要有條條框框，發揮所有人的聰明才智，英勇作戰，努力向前衝。華為公司未來要帶著這個世界往前走，自己創造標準，只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。」

華為輪值董事長胡厚崑26日在世界移動大會上表示，華為擁有2570項5G專利，占整個行業的20%。華為如今5G技術上處於第一梯隊，得益於人才的儲備。例如，著名的設備供應商北電網路2009年初破產的時候，華為就將無線通信天才童文、朱培英等納入麾下，任命他們牽頭5G技術、標準的研發。童文後來成為華為5G首席科學家、華為Fellow（公司級院士）。

華為首席法務官宋柳平27日表示，華為的崛起靠的是長期的研發投入，源於8萬研發人員的汗水，「沒有一次產品成功、沒有一項關鍵技術與華為過去經歷的所謂商業機密侵權指控有關。華為的發展靠的是長期海量研發投入，僅在去年，華為研發投資就高達150億美元，位列全球第五，過去十年累計研發投入約730億美元。2018年，華為在美國當年獲得的專利周全數量排名為第16位，在歐洲專利局當年專利授權數量排名第二位」。

據《21世紀經濟報道》報導，華為現在有700多名數學家、800多名物理學家、120多名化學家，有15000人左右從事基礎研究，每年在這方面投入30億到50億美元的經費。

▼華為內部的心聲社區27日掛出華為創始人、CEO任正非的內部講話。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）