網路犯罪多！莫莉、蔡哥也遭殃　IP設海外「警破案率僅2成9」

▲莫莉用心經營IG帳號，已經有55.4萬人追蹤，但也曾遭人非法登入。圖為莫莉和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森合照。（圖／翻攝自莫莉IG）

社會中心／綜合報導

隨著行動支付、網紅直播、虛寶交易等科技經濟發展，駭客等網路犯罪也更加猖獗，已經讓警方相當困擾，而且許多網路IP設在境外，使網路犯罪活動更難以被偵破。近10年來，警方在該類案件的破案率都未超過3成。

不少人曾有過Yahoo信箱、臉書、Instagram帳號遭人非法登入、竄改密碼甚至亂發文的經驗，還必須利用別的管道澄清「帳號被盜了，色情網站不是我傳的。」而因為網紅的個人隱私及帳號、粉專轉賣有利可圖，也讓不肖集團或個人蠢蠢欲動，多位知名公眾人物如藝人莫莉、YouTuber蔡哥等經營的帳號就曾遭人非法登入。

▲蔡哥也曾是駭客入侵的受害者。（圖／記者黃克翔攝）

根據《自由時報》報導，這類案件破案率不高，直到近年科技辦案技術升級才逐漸改善，但「妨害電腦使用」案件破案率仍不到3成。原因在於許多公司設於境外，或駭客利用IP多次跳轉掩匿網路蹤跡，讓警方難以追查，辦案需花相當多的精力調取資料等。

儘管刑法《妨害電腦使用罪》規定，無故輸入他人帳號密碼、破解密碼保護措施或利用漏洞入侵他人電腦或相關設備者，須處3年以下有期徒刑，但因為辦案困阻大，已對網路使用普及的台灣社會形成一大隱憂。