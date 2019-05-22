被高中妹甩！替代役求復合掰性愛片被駭：妳別馬上找男的，我不會那麼恨

▲小美被前男友恐嚇，嚇得她報警提告。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

社會中心／綜合報導

一名曹姓替代役男不滿高中小女友提分手，竟佯稱有駭客取得兩人的性愛影片，恐嚇要求復合才會阻止駭客散布檔案，「當初好好的不就好了」、「應該說不要分手馬上找男的，不就不會這麼恨妳了」、「早跟妳說過了不要玩我」。苗栗地院法官依犯「拍攝少年為性交行為電子訊號罪」、「恐嚇危害安全罪」判曹男8月徒刑。

判決指出，曹男2017年10月認識16歲的小美（化名），並開始交往；他2018年3月在彰化縣住處，用手機拍下兩人嘿咻的過程。

後來兩人分手，曹男2018年4月底到5月初連續9天，向住苗栗縣學校宿舍的小美，佯稱有駭客取得兩人拍攝的性愛影片檔案，並對她出示影片截圖，必須復合才會幫她跟駭客處理，不讓駭客散播影片。

曹男用LINE恐嚇小美，「之前妳跟我拍的那個影片（即性愛影片檔案）被找出來，我沒拿到，在那個侵入手機的人手上」、「如果還在一起，我就幫妳了」、「他（駭客）不缺錢」、「他（駭客）也不是要錢的」、「他（駭客）也是知道我，我也知道他（駭客）的人」。

▼曹男恐嚇小美，「應該說不要分手馬上找男的，不就不會這麼恨妳了。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

曹男對小美說，「看妳自己斟酌事情輕重」、「當初好好的不就好了」、「應該說不要分手馬上找男的，不就不會這麼恨妳了」、「為什麼不復合」、「早跟妳說過了不要玩我」、「妳不說個所以然，我就放他（駭客）去做（散播性愛影片檔案）了」。後來她嚇得報警處理。

法官認為，審酌被告明知告訴人未滿18歲思慮不周，竟拍攝性愛過程供己觀看，以滿足私欲，又不思以理性方式解決感情問題，所為實不足取。

法官指出，被告坦承犯行且未滿20歲，至今未能獲得對方諒解，依犯拍攝少年為性交行為電子訊號罪，處6月徒刑，恐嚇危害安全罪處3月徒刑，合併應執行8月徒刑，如易科罰金，以1000元折算一日。全案可上訴。