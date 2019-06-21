夏于喬命定婚紗暗藏老公甜蜜情話！紅色雞尾酒小禮服出自Jasmine Galleria量身訂做

演出電影《灼人秘密》入選第72屆坎城影展「一種注目」單元，夏于喬被外媒大讚紅毯最美的夏于喬，在5月31驚喜宣佈結婚了，並在臉書上發表了完美白紗與紅色禮服婚紗照，令大家驚艷不已，這兩套都是由美國芝加哥訂製婚紗品牌Jasmine Galleria根據喬喬夢想中的婚紗，從零到有共同溝通設計出來的，完全屬於夏于喬獨一無二的命定婚紗。





對於夢想中的白紗，初到Jasmine Galleria的喬喬就有了想法，經過與品牌設計團隊的溝通設計、選料挑蕾絲等密集的規劃，在很快的時間內完成了露背蕾絲的完美白紗。夏于喬說她很感謝Jasmine Galleria一直聽著她的想法，有時候晚上還會傳訊息跟團隊說，我想要那種軟軟舒服的材質，但又無法明白地描述，團隊都需要猜測，很感謝她們的耐心，夏于喬還透露：「其實我從小不是那種對婚禮有夢幻想像的人，只到這次要結婚才開始思考自己要什麼，白紗對我有什麼意義是什麼，我希望它是能永久收藏的洋裝，不只是用在婚禮上，我上網也找了很多國外的婚紗、洋裝照片給團隊參考，包括裙尾長度、細節、袖子蓬度都全部形容出來，所以很快就有個初步的雛型。」







整件白紗的特色喬喬選定了復古窄版宮廷袖，細緻骨線的質感蕾絲面料配搭腰上剪接的獨特蕾絲邊條與微性感的低領後背，展現女性優雅曲線；以簡約的A line柔軟網紗裙擺加上微拖荷葉抓摺層次，展現溫柔小女人風情，整體輕且具典雅氣質，不論日後收納或是整日婚禮穿起來，都是讓新娘沒有負擔的輕婚紗，問到老公看到婚紗後說了什麼，喬喬笑說，他只能說漂亮呀，不然還能說什麼呢！







挑上了Jasmine Galleria 正紅色閃光絲歐根特蜜紗雞尾酒小禮服，喬喬特別喜歡手工立裁上身的設計，巧妙融合摺飾與蝴蝶結，恰到好處帶出喬喬的女人味與甜美俏麗。量身訂製的輕禮服裡，Jasmine Galleria的設計團隊還私底下請經紀人詢問了新郎要獻給新娘的一句秘密情話，在內襯上特別以手工刺繡．簡單的一句『Soulmates』，象徵兩人間深刻共鳴的情感相繫，在心靈上相互依賴與真愛的證明。喬喬笑說，如果換成她，會想送給老公一句『You Are So Lucky』你是個幸運的男人娶到我！







喬喬甜蜜地說，我跟老公真的很常說是彼此的靈魂伴侶，雖然很不一樣，但補足了彼此，心靈上的契合會讓你覺得，他就是對的人，也補足了靈魂上的不完整，也許聽起來很誇大，但是是真的！對於婚宴還沒有具體的計畫，老公緊接著要工作，我這邊也是，我們兩雖然登記了，但對於婚禮、蜜月都是很隨性的。





※編輯：Sandy | 來源：Jasmine Galleria |

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