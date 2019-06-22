反送中升級「戰到深夜」！上萬人包圍警總　26日要再走上街頭

記者柯沛辰／綜合報導

香港日前「反送中」遊行百萬人上街，特首林鄭月娥雖出面道歉，但民眾不滿4項訴求未獲回應，21日升級包圍警察總部、灣仔警署及多個公家機關，訴求包括完全撤回《逃犯條例》修訂、收回6/12暴動說法、釋放並撤銷對示威者的一切控罪、追究濫暴濫權的警員。若未能得到答覆，不排除在G20高峰會前再度走上街頭。

▲立法會議員鄺俊宇現身警總聲援，呼籲群眾抗爭以「不受傷、不流血、不被捕」為原則。（圖／香港大學學生會校園電視）

先前反送中遊行持續數日，上街人數超過百萬，讓港府不得不在15日宣布暫緩立法。事後，特首林鄭月娥出面道歉，坦承溝通不足，但民眾不滿遊行5大訴求未被回應，再度提出4點訴求，但港府未在期限內作出回應，遊行進一步升級。

▲示威人士在警察總部外牆塗鴉，表達不滿。（圖／香港大學學生會校園電視，下同）

發起者認為，「暫緩」修法只是取消二讀，並非「撤回」法案，只要任何時候給予12天通知，便可重回議程。另外，12日的衝突中警方行使武力有疑慮，仍有19人被控遊蕩、5人被控暴動，應繼續向港府施壓。

21日當天，有10間大專院校學生號召發起「不合作行動」，包圍警察總部、灣仔警署、稅務大樓和入境事務大樓勞工處、稅務局、環保署、水務署等公家機關，造成許多巴士及小巴停駛或改道，還有大批公務員接到通知提早下班。到了夜晚，警總外愈來愈多人集結，但過程平和，僅有投擲雞蛋等零星衝突，只是現場緊張氣氛依舊揮之不去。

港府21日透過新聞稿回應，《逃犯條例》修訂工作已經完全停止，本屆立法會會期明年7月結束，條例草案屆時將自動失效，特區政府會接受這項事實。

不過，「民間人權陣線」21日在臉書表示，林鄭月娥未回應民間訴求，道歉欠缺誠意，呼籲港人在26日再度走上街頭，選在28日G20高峰會前再給特首壓力，引起網友回響。

▲稍早群眾讓出道路，讓傷者送醫。（圖／香港大學學生會校園電視）