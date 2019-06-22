電音三太子「登登登」融合鼓文化！　台灣戰鼓團嗨翻湘西

記者王致凱／湘西報導

來自台灣的龍獅戰鼓團獲邀參加湖南湘西吉首鼓文化節，18日在開幕式上演出戰鼓曲目結合電音三太子，與傳統「苗鼓」表演同場獻藝，精彩表演獲得當地民眾滿堂采。此次活動藉由「鼓」串起兩岸民俗情誼，別具意義。帶隊的音樂老師蕭曉鈴表示，傳統苗鼓表演結合許多舞蹈姿態，場面協調而華麗，在這方面值得學習。

帶隊的蕭曉鈴老師曾留學法國瑪爾梅森國立音樂學院學習擊樂演奏，此次率領分別來自台南和台中的雄威龍獅戰鼓團、大鵬龍獅戰鼓團到湘西交流。蕭曉鈴表示，其實過去兩岸在鼓文化演出方面一直互相有所交流，先前雄威戰鼓團在一次比賽中獲得第一名，受邀到湘西表演，而雄威戰鼓團和大鵬戰鼓團又為同一師門出身，彼此關係很好，因此一同合作演出。

▲團員不時跳起身來擊鼓，把鼓聲敲擊的氣勢磅礡。（圖／記者王致凱攝）



▲電音三太子結合戰鼓團表演，讓現場觀眾看得目不轉睛。（圖／記者王致凱攝）

這次演出中，戰鼓團帶來由台灣師傅寫的《百粵雄風》曲目，結合台灣廟會常見的電音三太子演出，讓觀眾耳目一新。蕭曉鈴說，《百粵雄風》是台灣常見的戰鼓曲目，表演著重在擊鼓的技術層面展現氣勢，因此幾乎整段演出都以鼓聲做為主要聲音來源，除了電音三太子外幾乎不需要依靠其他音樂伴奏。

蕭曉鈴提到，苗族鼓舞頗有民族特色，參演人數一般較多人，表演中融入許多華麗的舞蹈動作和陣型變換，但整體上動作又保持協調一致，這方面也值得台灣鼓隊學習。蕭曉鈴透露，此次兩岸鼓文化交流活動十分成功，未來可能還會進一步深化合作，或許會邀請湘西當地鼓隊來台演出，讓台灣民眾也有機會欣賞獨特的湘西少數民族鼓樂表演。

除了鼓文化節開幕式外，戰鼓團此行也走訪了湘西乾州古成、德夯苗寨等地，體驗當地少數民族風情。團員謝明哲表示，湘西的山水風景壯麗，遇到的人也都很熱情，很高興能來這裡演出；他笑著補充說，唯獨就是食物口味，還是吃不太習慣。

▼蕭曉鈴老師率團到湘西演出。（圖／記者王致凱攝）

