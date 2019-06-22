尋訪湘西「乾州古城」千年風光　青石板路上的時空隧道

▲乾州古城的青石板街道。（圖／記者王致凱攝）



記者王致凱／吉首報導

湖南湘西的「乾州古城」，就座落在自治州府吉首市鬧區旁，一牆之隔卻像是走入時光隧道，幽靜卻又古樸的氛圍，讓人一不小心就忘了時間，流連忘返在這4200年歷史的古城中，品味「神秘湘西」的獨特魅力。

吉首市是湘西土家族苗族自治州政府所在地，位於湖南、湖北、重慶和貴州4省市交界處，交通便利。位在萬溶江畔的乾州古城的歷史悠久，從4200多年前的夏朝、商朝時期就已經出現聚落，隨後發展出重要商業碼頭和驛站，經濟也隨著南來北往的商旅逐漸發達，至明、清時代經過兩次擴建，已經成為苗族人重要的經濟、政治中心，號稱「湘西古四鎮之首」。

▲氣勢雄偉的古城入口。（圖／記者王致凱攝）



現在的乾州古城，雖然已經不再具有當年苗疆時代的政經地位，卻也多保留了一份人文歷史特色，如同豔麗的苗畫一般散發著迷人色彩。來到乾州古城，不止能欣賞古色古香的建築風光，更能欣賞湘西獨特的人類非物質文化遺產演出，在這些幾近失傳的古老技藝中，慢慢體會出「神秘湘西」、「天下鼓鄉」的特色之美。

▼巫儺文化表演中的「烈火焚身」。（圖／記者王致凱攝）



胡家塘是乾州古城中最著名的一處景點。胡家塘由一個大塘和一個小塘組成，小塘中有一口古井，相傳與萬溶江相通，兩塘間則有一處石拱橋。胡家塘畔柳樹隨風搖曳風景如畫，更襯托出古城的悠然氣息。

▼乾州古城最著名的景點胡家塘。（圖／記者王致凱攝）



走在古城中的青石板老街上，沿路經過風韻猶存的老宅，望著碧綠江水流過雄偉的老城牆外，無不使人陷入無限的遐想之中，及使腳步已經離開，心思卻仍然神往。

▼在乾州古城中，隨處可見這樣古色古香老宅。圖為清朝名將羅榮光故居。（圖／記者王致凱攝）



▲乾州文廟，是湖南現存保留最好的文廟。（圖／記者王致凱攝）



乾州古城三面臨水，一面傍山，氣勢雄偉，曾是「南方長城」上的一處重要城池，如今也是中國國家4A級景區，與附近名聞遐邇的鳳凰古城齊名，鄰近還矮寨大橋、德夯苗寨、流紗瀑布、天問台等多處景點。

▼乾州古城三面臨水，萬溶江就在城外。（圖／記者王致凱攝）

