過桶？混桶？百分百雪莉桶？你真的懂威士忌嗎？

圖、文／格蘭利威提供



在這過桶與不同種類橡木桶調和盛行的年代，百分百雪莉桶顯得更難能可貴，也著實透過格蘭利威13年新品銷售冠軍的成績，反應台灣人對純雪莉桶威士忌的渴望。

喜歡蘇格蘭威士忌的老饕，通常品嘗過雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌的美好。格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，除了是格蘭利威首席釀酒師特別為了台灣市場調製而成外，最大特色是不惜重金「百分之百雪莉桶熟成」，意即13年來完全於雪莉桶中熟成，未與其他種類的橡木桶混桶或是過桶，保有雪莉桶最原始真實的風味。







橡木桶是影響威士忌風味最重要的元素之一，而雪莉桶是陳年過雪莉酒的橡木桶，當蒸餾出來的威士忌新酒放入這些桶子，陳釀出來的酒會散發葡萄乾、杏仁、無花果、黑巧克力等香氣，釀出來的酒液也偏深。市面上雪莉桶蘇格蘭威士忌品項眾多，常常聽到店員口沫橫飛講著「過桶」或「混桶」，但消費者常常聽得一頭霧水。

許多酒廠為了讓威士忌風味更有變化，便以「過桶(Wood Finish)」手法以增添酒液風味。利用威士忌陳年過程，將酒液從一個橡木桶換到另一個橡木桶，使酒液能有不同橡木桶的風味在其中。也有酒廠會將不同的威士忌勾兌再過桶，同樣是利用陳年的歲月賦與酒液更豐富的層次。





不惜重本百分百雪莉桶熟成13年

由於雪莉酒的市場需求減少，雪莉桶取得較不易，價格比另一款常見的波本桶高昂，兩者之間的價差甚至高達10倍。有些酒款是藉由過雪莉桶方式來增加層次風味，比如前10年放在波本桶陳年，最後再放在雪莉桶熟成1到2年，但這樣過桶的風味自然與百分之百雪莉桶精釀的深度有所不同。

格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，歷經至少13年以上的歲月累積在頂級Oloroso雪莉桶中熟成，是「100%純正雪莉桶」，創造出馥郁的太妃葡萄乾、巧克力與核桃風味，又帶有格蘭利威花果香為基調的威士忌，酒液濃郁且香醇飽滿，也因而受到威士忌酒客喜愛。

少見13年稀有年份 勇奪去年銷售第一



格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌於2018年拿下台灣市場單一麥芽威士忌新品銷售第一名，也是少數一上市就備受矚目的品項。不僅是格蘭利威從未問世如此獨特年份13年，亦是市面上少見稀有的13年酒液外，更是格蘭利威酒廠創廠200年以來，首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)特別為台灣市場調製而成，獨獻台灣巨匠之作。