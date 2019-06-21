623「守護台灣民主」遊行　民進黨表態：將派代表出席

▲館長與黃國昌等人於6月23日共辦遊行。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

對於「館長」陳之漢及時代力量立委黃國昌共同發起的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，民進黨發言人李晏榕表示，民進黨與執政團隊會從法制、教育等各領域，以整體思考做因應，持續完善反制滲透的相關修法，強化民主防衛機制，6月23日也將會派代表出席，「支持反滲透的主張」。

李晏榕於21日說明，「越來越多的人對中共在媒體、政治滲透的問題，有更多的重視與警覺」，面對中共對台滲透，民進黨與執政團隊會從法制、教育等各領域，以整體思考做因應，持續完善反制滲透的相關修法，強化民主防衛機制，確保台灣的民主與自由不受中共侵害。李晏榕也提到，6月23日反親中媒體遊行，「民進黨將會派代表出席，支持反滲透的主張」。

李晏榕指出，「中共對台灣的滲透是無孔不入的」，涵蓋許多層面，尤其是在媒體的滲透，日益嚴重，中共利用親中媒體操弄輿論，製造社會對立，破壞台灣民主制度。面對中共對台滲透危害，日前，總統蔡英文也於日前召開「國家安全會議」，提出三道防護網，要求國安團隊及行政院要加速完成相關的立法工作。

李晏榕表示，執政團隊已陸續修正《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》、《災害防救法》、《刑法》、《國家機密保護法》等防制中共滲透的相關修法。本次立法院臨時會也排入迫切需要完成的重要修法，本周立法院已三讀通過《國家安全法》的修正草案，也通過附帶決議，下會期將會處理境外勢力傳播不實訊息的相關規範及配套措施，完備防堵境外勢力滲透與介入的機制。