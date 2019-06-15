郭台銘不跟館長黃國昌去凱道　重批台灣民主不需要「中奸媒體」

▲ 郭台銘日前調侃某特定媒體為「中間電視台」，今重砲再轟台灣民主不需要「中奸」電視台 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、王亞志／嘉義報導

鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘，15日出席嘉義吳鳳科大畢業生典禮受訪表示，「623反紅色媒體遊行，不去了！」怕媒體焦點會從黃國昌和館身上轉移到自己身上，「喧賓奪主」。但郭董贊同黃國昌遊行理念「拒絕媒體操控民主」。他在現場並調侃了某特定媒體「中間電視台」，郭台銘在現場搖頭晃腦環顧四周看了看各家媒體麥克風牌，「沒來喔，他們可能都調去雲林(韓國瑜造勢)了，(記者)部隊都調走了」。郭董立馬改口重砲轟擊，「台灣民主自由不需要『中奸媒體』」。

日前時力委員黃國昌，邀請郭台銘和館長上凱道「反紅色媒體遊行」，郭台銘一度表達有意願參加，今天(15日)有媒體再次提問，若郭台銘參加遊行，可能等於反對部分國民黨支持者，造成國民黨分裂。郭台銘改口表示，因行程衝突，他不會參加。郭董表示，雖然不參加遊行，但是非常贊同遊行理念「拒絕媒體操控民主」，「這是黃國昌和館長的場子，我去怕喧賓奪主！」郭台銘受訪時，調皮的環顧現場採訪媒體，再次調侃某特定媒體「中間電視台」，「沒來喔，他們可能都調去雲林了，(記者)部隊都調走了」。

郭董現場立馬重砲轟擊「中間電視台」變「中奸媒體」。對於台灣每次選舉「著墨之深，用心良苦，背後的動機到底是什麼？是國家的利益？人民的利益？還是自己的利益？」郭台銘呼籲該媒體新聞工作者，應謹守民主分際，「說出來的話，寫出來的字，未來歷史都會檢驗，如果不符合你的良心，請趕快離開這間媒體，台灣很多家媒體老闆，幾乎不干涉新聞自由，只有這家媒體，自己帶著兵打仗。」郭董再次強調「台灣民主自由不需要『中奸媒體』」。