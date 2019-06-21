2020總統大選副手人選？　蔡英文：適當時機提出勝選組合

▲對於2020總統大選副手人選？蔡英文表示適當時機提出。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨2020總統大選，蔡英文總統尋求蟬連，於民調勝出後，其搭配副手人選始終受到關注。蔡英文21日到桃園參加中壢一號社宅開工典禮，對於何時和民進黨副手人選之一的前行政院長賴清德會面表示，賴清德是黨的重要資產，黨會在適當時候，提出最佳的組合人選，以贏取勝選，繼續執政。

由於蔡英文在近兩個禮拜來，已到訪桃園5次，她也對於為什麼最近常常到桃園來表示，因為桃園市長鄭文燦每一天都在桃園每一個角落，關切桃園的發展跟桃園民眾的照顧，所以他的政績非常多，民眾覺得很有感，不論是總統也好，或市長也好，最重要的工作就是把國政跟市政做好，把選民所付託的事情先做好。

至於大家很好奇「蔡蘇配」跟「蔡燦配」，較喜歡那個搭配人選？蔡英文說，這不是她喜不喜歡的問題，而是可不可能的問題，因為鄭文燦現在仍以市政為要，民進黨總統黨內初選後，會有一段的沉澱期，讓大家能夠好好的思考，也會在適當時間，提出勝選的最佳組合。

蔡英文也強調，執政的績效已一一呈現出來，而且現在蘇內閣的效率，讓民眾都非常有感的施政，所以我們整個民眾對現在的執政團隊肯定度一直在提升。